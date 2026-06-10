誇張！車外大雨車內小雨 員林客運乘客坐車還得撐傘

連日雨勢不停，彰化縣員林客運一輛客車車頂的逃生窗口因防水膠條老化，雨水從車頂不斷滴落，車外下大雨、車內下小雨，形成乘客必須撐傘搭車的離譜情況。員林客運回應表示，針對會漏水的車輛，會加強防護處理，避免漏水情況再發生。

員林客運乘客搭車撐雨傘的畫面，被網友PO在網路上，引起熱議，都說很誇張。PO文的網友說，「員林客運真的很荒謬，外面下大雨，裡面下小雨，含司機整台車要撐3隻雨傘。」

原PO文者還說，一早冒雨搭車已很辛苦，沒想到進到車內仍無法躲雨，雨水從車頂不斷滴落，座位與走道濕成一片，沒撐傘的乘客只能儘量閃，深怕雨水淋濕衣物，「真的很荒謬」。

網友也紛紛回應表示很離譜，有網友說：「員林客運的客車老舊，他還曾經看過水漏到駕駛座，司機得穿雨衣開車」。

員林客運經理陳得耀回應表示，客車漏水是因為車頂逃生窗口的防水膠條老化，導致無法密合，雨水順著縫隙滲入車內，造成乘客困擾，公司表示歉意，員林客運已經安排會漏水的車輛進入原廠更換膠條，做防護處理。

陳得耀表示，平時也有加強車輛檢查，並統計會漏水的車輛，如果發現漏水會在第一時間緊急做防護處理，但最近雨下得實在太大，才來不及處理，以後遇到雨季，會漏水的車輛就不要開出去，以免影響乘客的權益。