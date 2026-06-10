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國產花生價格暴跌 立委：轉作金每公頃提高到10.5萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
雲林花生今年一期剛進入採收期，開盤價僅每台斤30餘元台幣，比去年同期大跌3成。圖／聯合報系資料照
雲林花生今年一期剛進入採收期，開盤價僅每台斤30餘元台幣，比去年同期大跌3成。圖／聯合報系資料照

一期作花生在今年5月底開始採收，近3年花生一期作產地均價約維持每台斤45至48元，但今年一期作開盤價每台斤僅35元，創近10年新低。立法院今審115年度查農業部農業特別收入基金，立委張嘉郡提出主決議，將現行每公頃3萬5000元的轉作獎勵金，提高3倍至10萬5000元。後經討論與現場主席裁示，必要提高轉作獎勵金由農業部1個月內研擬。

針對今年度農業特別收入基金下設的農產品受進口損害救助基金，張嘉郡所提主決議指出，鑑於「台美對等貿易協定（ART）」將開放美國花生以「零關稅」、「無限量」方式進入台灣，然美國花生價格僅約國產3分之1，在缺乏關稅配額與數量限制下，將對國內花生產業造成毀滅性衝擊。

張嘉郡說，現行每公頃3萬5000元的轉作獎勵金顯已無法應對巨大價差與轉型需求，為實質保障農民生計，農業部應於協定生效前積極補破網，因此要求針對受影響的花生產業，將現行每公頃3萬5000元的轉作獎勵金提高3倍至10萬5000元，提供充分資源讓農民因應並強化國產通路，落實對本土農業的照顧。

張嘉郡表示，美國花生成本只有台灣的3分之1，如果要有公平起跑點，現在每公頃轉作金額3萬5000元就應該至少提高3倍到10萬5000元，提高轉作金是必要的。

農業部長陳駿季現場回應，因為不能直接明定轉作金額，去年農業部推動的糧食產業升級，轉作金額是依據評估和經費才提高，因此不能只將花生轉作獎勵金提高3倍，希望朝是否提高的方向來研議。

立委楊瓊瓔認為，花生是台灣最基礎產業，農民也一定會受到衝擊，不同意只是研議是否提高轉作獎勵金的方向。

經現場立委討論與主席裁示，修正文字將提案中的「毀滅性衝擊」改為重大影響，並刪除提高轉作金額至10萬5000元的文字，修正改由農業部1個月內研擬必要提高轉作獎勵金，以及推動並執行台灣花生標章及原產地標示。

農業部 關稅 花生

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