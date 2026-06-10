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寧養毛孩不養小孩！去年養貓狗量突破320.5萬隻、超車幼童逾52萬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
少子化與小宅化影響下，國人寧願養毛孩也不願養小孩。住商不動產觀察農業部與內政部資料，2025年國內家犬與家貓預估總數達320.5萬隻，但相比同年0至14歲幼年人口僅約268.2萬人，差距超過52.3萬，其中更有15縣市的貓犬數量遠超小孩數。住商機構提供
少子化與小宅化影響下，國人寧願養毛孩也不願養小孩。住商不動產觀察農業部與內政部資料，2025年國內家犬與家貓預估總數達320.5萬隻，但相比同年0至14歲幼年人口僅約268.2萬人，差距超過52.3萬，其中更有15縣市的貓犬數量遠超小孩數。住商機構提供

少子化與小宅化影響下，國人寧願養毛孩也不願養小孩。住商不動產觀察農業部與內政部資料，2025年國內家犬與家貓預估總數達320.5萬隻，但相比同年0至14歲幼年人口僅約268.2萬人，差距超過52.3萬，其中更有15縣市的貓犬數量遠超小孩數。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，國內房價日漸高漲，尤其都會區寸土寸金，不少家庭受高經濟壓力所迫，或是由於較小的居住空間，選擇飼養寵物做為人生寄託。

據統計，2025年全國家犬、家貓數量已達320.5萬隻，超越0~14歲幼年人口的268.2萬人，差距超過52.3萬；進一步觀察可發現，國內已有15個縣市出現毛孩大於孩童現象，僅彰化縣、宜蘭縣、新竹市、嘉義市、金門縣、連江縣及澎湖縣等七個縣市，幼年人口仍略高於毛小孩數量。

賴志昶表示，近年少子化、高房價及晚婚影響，大幅改變民眾生活模式，尤其都會區房價日益高漲，小宅化亦日益加劇，加上還有通膨等因素，令年輕家庭礙於經濟考量，僅能選擇延後生育甚至不生，但對陪伴與情感需求並未消失，因此毛小孩逐漸取代孩童，成為家庭核心成員。

細看各縣市表現，其中以新北市表現最為突出，該市家犬與家貓預估數高達59.7萬隻，遠高於約43.5萬的幼年人口數，差距高達16.2萬，不管是毛孩數或是毛孩與小孩人口的差距數，居全國第一名，使其穩居「毛孩之都」寶座。

住商不動產新北市區執行副理王健維分析，新北市近年來重劃區開發熱絡，吸引新案齊聚之下，房價漲勢明顯，亦讓區域小宅化趨勢難擋，又由於台北市房價外溢效應，吸引大量首購與脫北族進駐，高居住壓力之下，令年輕居民傾向選擇毛小孩作為情感寄託。

賴志昶認為，過去房市增長，多建立在人口成長與遷出入上，但近年全台人口結構已出現改變，從幼年人口持續減少，到毛小孩數量持續增長，都代表住宅需求正從傳統家庭導向，逐漸轉向個人化、多工化；而對消費者而言，購屋除考量總價與貸款條件，應關注小宅是否合乎實際生活需求，也應留意區域機能是否符合市場需求，以免一味追求低總價，而入手未來難以脫手、較無增值空間的物件。

毛小孩 內政部 少子化

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