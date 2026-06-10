快訊

蘆洲73歲老翁被2車撞倒輾過送醫不治 肇事女駕駛毒駕致死收押

含糖咖啡、加工肉都上榜 心臟科醫師籲早上9點前少碰5種食物

台北捷運北門站出口旁出現天坑 變電箱也陷落緊急開挖

聽新聞
0:00 / 0:00

騎車等紅燈秒睡！逾8成睡眠呼吸中止症不願就醫

中央社／ 台北10日電

打鼾可能是大腦缺氧求救，台灣首次睡眠呼吸中止症調查研究資料，近5成民眾打鼾，逾8成不願意接受進一步睡眠檢查，即使曾於駕駛時愛睏，甚至騎車等紅燈秒睡，多數人仍選擇逃避。

台灣睡眠醫學學會今天發表台灣首次睡眠呼吸中止症調查研究結果，數據顯示全台有49.6%民眾會打鼾，且有14%民眾曾在開車或騎車時感到非常想睡或差點睡著，顯見睡眠問題及缺氧造成的睡眠呼吸中止症已成為嚴重的健康與公共安全隱憂。

調查中呈現出「健康認知矛盾」，雖然高達68.7%受訪者對自己睡眠品質表示滿意，但超過36.7%民眾反映白天經常感到疲倦、想睡或注意力不集中。這種認知落差正是導致大眾「忽視治療」的關鍵主因，調查顯示，高達80.3%民眾不願意接受進一步的睡眠檢查或治療。

台灣睡眠醫學學會秘書長蔡明劭表示，打鼾的人睡覺時呼吸道反覆阻塞、覺醒，重度患者整晚缺氧可達數百次，不僅是健康問題，也影響工作和交通安全。「睡得好」的自我感覺，與「白天嗜睡」的生理反應存在嚴重落差，大眾普遍忽視了身體在白天的求救訊號。

蔡明劭提醒，睡眠呼吸中止症往往與高血壓、心血管疾病及肥胖形成可怕的惡性循環，長期缺氧更會加速大腦損傷。睡眠呼吸中止症不只是單純的睡眠問題，而是一個會影響全身健康的隱形未爆彈，呼籲及早發現與積極治療，改善睡眠品質，守護心血管健康、大腦功能。

職能治療師大陳（化名）分享睡不好帶來困擾的親身經驗。身為醫療人員的他，長期受頭痛與日間嗜睡所苦，曾發生騎車等紅綠燈時，僅短短3分鐘就完全睡著的驚險狀況。直到年度健檢透過腦部影像赫然發現，腦中白質斑點竟然比同齡者高出3倍以上。

大陳經過睡眠檢查，才驚覺自己每小時呼吸中止次數高達48次，確診為重度睡眠呼吸中止症。他說，過去因自身嚴重的鼾聲，導致妻子長期必須佩戴耳機聽音樂才能入睡，使用正壓呼吸器治療後，他不僅不再經常頭痛，也給自己和另一半一個健康的睡眠環境。

延伸閱讀

傅子純急性白血病驟逝…醫：最常見的健康迷思 是把「疲勞」視為正常

驚！女子高速公路開輔助駕駛「睡駕」瘋傳 目擊者怒斥危險

壓力大又愛吃宵夜？研究：便秘腹瀉風險最高增2.5倍 專家教你怎麼吃

一直發燒以為感冒！年輕上班族查出血癌 醫：出現5症狀別拖

相關新聞

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

受到滯留鋒面與強烈西南氣流影響，南投縣山區降下劇烈豪雨。南投縣政府今天中午緊急宣布，仁愛鄉因雨量已達停班停課標準，且山區有坍方、落石及土石流等致災風險，為顧及通勤民眾與師生安全，自今日下午起停止上班、停止上課。

誇張！車外大雨車內小雨 員林客運乘客坐車還得撐傘

連日雨勢不停，彰化縣員林客運一輛客車車頂的逃生窗口因防水膠條老化，雨水從車頂不斷滴落，車外下大雨、車內下小雨，形成乘客必須撐傘搭車的離譜情況。員林客運回應表示，針對會漏水的車輛，會加強防護處理，避免漏水情況再發生。

雨下不停衣服曬不乾？生活達人曝4招加速乾燥：不用苦等太陽

梅雨季一到，最讓人頭痛的事情之一就是衣服曬不乾。生活達人陳映如在臉書分享，面對近日連日降雨、衣服洗完卻遲遲無法晾乾的情況，其實不一定得等太陽露臉，只要掌握幾個簡單技巧，即使在室內也能幫助衣物更快乾燥，避免悶出異味。

全台水庫一夜增加7千萬噸 曾文+烏山頭水庫蓄水率前進20％

在鋒面與西南氣流共同影響下，各地水庫水位持續回升，南部水情相對艱困的水庫曾文及烏山頭，至10日清晨止，蓄水率已回升至17.4％，水利署最新預估總降雨入流量上升至3.2億噸，相隔一夜，入流量增加7千萬噸。

傅子純急性白血病離世 醫揭難提早發現關鍵：跟大腸癌、肺癌不同

46歲演員傅子純驟逝震驚社會，台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱表示，看到消息後相當難過，也提到身邊許多朋友都是因「新兵日記」認識傅子純，因此決定錄製影片，向大眾說明急性白血病這項疾病。

連日致災豪雨 高雄桃源、六龜亮土石流大規模崩塌紅色警戒

依據中央氣象署預報資料，滯留鋒面帶來的大雨在近日將帶來持續影響。農業部土石流及大規模崩塌防災資訊網今早發布最新消息，土石流紅色警戒計36條分布於高雄市桃源區，其中高雄市六龜區有大規模崩塌紅色警戒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。