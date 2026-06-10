乳癌手術告別「大象手」 郭綜合醫精準揪出前哨淋巴結降水腫風險

乳癌高居台灣女性癌症之首，郭綜合醫院乳房外科主治醫師吳芳綺表示，過去為根除癌症進行的大範圍腋下淋巴廓清，常導致病友術後手臂嚴重腫大，形成俗稱的「大象手」，隨著醫療技術進步，如今透過精準的ICG螢光偵測技術，彷彿手術導航，有效降低術後淋巴水腫機率。

吳芳綺指出，乳癌轉移通常會先到達腋下的「前哨淋巴結」，過去乳癌治療常透過腋下淋巴結廓清術（ALND）清除可能轉移的淋巴結，但由於淋巴結負責體液循環與免疫功能，切除範圍過大恐造成淋巴液滯留，引發手臂腫脹、疼痛及麻木等淋巴水腫問題，發生率約15%至25%。

然而，若確認第一顆淋巴結未發現癌細胞，後續健康淋巴結便無須移除，因此，前哨淋巴結切片術（SLNB）成為近年乳癌手術的重要趨勢，可精準找出1至3顆關鍵淋巴結進行病理檢查，避免不必要的淋巴結廓清，大幅降低術後淋巴水腫風險。

吳芳綺分享，曾有一名60歲婦人罹患初期乳癌，接受乳房部分切除併前哨淋巴結切片，在雙重追蹤技術下精準摘除3顆顯影淋巴結，並確認無癌症轉移後安心免除全廓清，該名婦人腋下僅有3公分切口，術後手部可舉過頭、無水腫，復原良好。

她強調，隨著醫療技術進步，前哨淋巴結定位方式持續演進，近年導入甲基藍搭配ICG螢光偵測技術的「雙重追蹤法」，透過近紅外光即時顯示淋巴流向，如同手術中的GPS導航，成功率可達95%以上，且無輻射疑慮。

吳芳綺提醒，乳癌治療已邁向精準醫療時代，在兼顧治療效果的同時，也能大幅提升病患術後生活品質。