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高雄山區豪雨狂炸…全台3日累積雨量包辦前2名 台20線部分路段今恢復通行

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
南橫公路台20線79K至89.5K寶來二橋至桃源區公所路段，及台20臨93線便道0K至5K 桃源勤和至復興路段，原因雨勢採預警性封路，因山上降雨趨緩，並排除零星路況，公路局今日上午已解除預警性封閉，恢復正常通行。公路局提供
南橫公路台20線79K至89.5K寶來二橋至桃源區公所路段，及台20臨93線便道0K至5K 桃源勤和至復興路段，原因雨勢採預警性封路，因山上降雨趨緩，並排除零星路況，公路局今日上午已解除預警性封閉，恢復正常通行。公路局提供

南橫公路台20線79K至89.5K寶來二橋至桃源區公所路段，及台20臨93線便道0K至5K 桃源勤和至復興路段，原因雨勢採預警性封路，因山上降雨趨緩，並排除零星路況，公路局今日上午已解除預警性封閉，恢復正常通行。

受滯留鋒面及西南氣流夾擊，高雄市山區豪雨狂炸，根據中央氣象署統計，全台近三日累積雨量高雄測站就包辦前兩名，各為六龜的540毫米、甲仙445毫米，山區持續降雨還沒下完，氣象署今發布豪雨特報，提醒民眾留意。

雖然今天降雨趨緩，但天氣仍不穩定，平地仍有間歇性雨勢，山區雨勢仍大；高雄市共有119條土石流潛勢溪流、11處大規模崩塌潛勢區，目前有36條土石流潛勢溪流達紅色警戒、32條土石流潛勢溪流達黃色警戒、2處大規模崩塌紅色警戒。

高雄市政府宣布今天那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區停止上班、停止上課。

雨量 高雄 氣象署

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