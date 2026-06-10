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自動備管系統效率提升 醫檢師：身分核對防試管錯配

中央社／ 台中10日電

台中市多家醫院導入「自動備管系統」，縮短檢驗前置流程，有醫檢師發現有夫妻互換順序，還有人禮讓長者提供號碼牌，造成受檢人與檢驗管不符情況，幸醫檢師即時揪錯避免病安危機。

因應醫療需求持續增加與智慧醫療發展趨勢，台中市多家醫院啟用「自動備管系統」，透過智慧化檢驗設備與醫院資訊系統串聯，自動完成試管發放、條碼列印與貼標作業，縮短檢驗前置流程時間，也降低人工貼標可能產生的錯誤風險。

衛福部豐原醫院今天發布新聞稿，檢驗科主任陳嘉文指出，醫院導入門診自動備管系統，設備直接串聯醫療資訊系統，依據病人檢驗需求，自動選取對應試管並完成條碼列印與貼標作業。過去病房仰賴人工處理試管備製，現透過自動備管系統平均每支試管約2.5秒可完成製備，整體效率提升約50%。

童綜合醫院也導入「自動備管系統」，臨床病理科技術主任林進福告訴中央社記者，因病人抽血管數從1、2管到5、6管不等，有時得花上2分多鐘貼標籤，自動備管系統可節省30%時間，醫檢師可更從容準備，核對身份時更有餘裕緩解病人緊張情緒，提供有溫度醫療服務。台中榮民總醫院啟用「全自動採血試管備管系統」，可網路預約抽血，尖峰時段可縮短等待時間。

衛福部台中醫院檢驗科主任林榮展表示，智慧醫療帶來便利，但病人安全不能輕忽。曾發現有夫妻互換檢驗順序；另有好心人為禮讓長者，將號碼牌禮讓給長者，造成受檢人與檢驗管不相符情況，幸好醫檢師核對身份時抓出錯誤，避免引發病安危機。

林榮展說，若系統有進行身分辨識，會將個人的檢驗資訊與報到號碼單連結，叫號後系統會自動依照檢驗資訊準備試管並貼上標籤，若隨便互換報到號碼，導致系統準備的試管發生錯誤，醫院病人安全的維護，除系統協助把關也需要民眾配合。

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