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全台水庫一夜入流量增7千萬噸 曾文+烏山頭水庫蓄水率前進20％

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
降雨惠及全台水庫，自4日至10日清晨水庫入流量3.2億噸。圖／本報系資料照
降雨惠及全台水庫，自4日至10日清晨水庫入流量3.2億噸。圖／本報系資料照

在鋒面與西南氣流共同影響下，各地水庫水位持續回升，南部水情相對艱困的水庫曾文及烏山頭，至10日清晨止，蓄水率已回升至17.4％，水利署最新預估總降雨入流量上升至3.2億噸，相隔一夜，入流量增加7千萬噸。

根據水庫降雨量、蓄水量及預估入流量最新統計，自4日至10日清晨7時止，南部的曾文+烏山頭水庫蓄水率增至17.4％，向20％的短期目標邁進，嘉義的蘭潭+仁義潭水庫蓄水率增至28.6％，持續增加進帳；預估總降雨入流量3.2億噸。

水利署表示，這波降雨區域相當全面，平地及山區均有降雨，下在平地有助減少農業用水量，下在山區則是有利水庫集水，對於6月中旬及下旬的降雨量樂觀以待，且7月夏季又有午後雷陣雨，對未來水情可持正面樂觀看法。

烏山頭水庫 水庫 蘭潭

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