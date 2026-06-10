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南投也有藏壽司了！業者曝開幕時間 現正徵才中

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
藏壽司將進駐南投草屯展店，中興路上店址已見其建築雛形；藏壽司透露，預計7月底或8月初開幕。記者賴香珊／攝影
藏壽司將進駐南投草屯展店，中興路上店址已見其建築雛形；藏壽司透露，預計7月底或8月初開幕。記者賴香珊／攝影

南投草屯外環道中興路近年有不少指標性餐飲、百貨進駐，前年傳出藏壽司已取得麥當勞斜對面約828坪土地，同樣要展店進駐，地方期待，沒想到，一等就是一年多。但近期已動工並見雛形，也展開徵才；藏壽司透露，最快7月底開幕。

過去草屯商業活動集中於中正路市區，但隨該區域地價及租金提高，且周邊停車不便等因素，路幅寬、腹地大的中興路成為新選擇，石二鍋、寶雅Beauty、麥當勞等指標性餐飲、百貨等先後進駐，也使得「草屯外環道」形成新的商業聚集地。

前年傳出，知名日式餐飲「亞洲藏壽司」於2025年預計新增 5至10家新店，其中將首度插旗南投縣展店，並已取得草屯中興路與中山街路口、麥當勞斜對面約828坪土地，2024年底進行整地，地方期待開幕，沒想到，一等就是一年多。

不過，最近藏壽司預定地周邊搭起鐵皮圍籬，且經施工，目前已可見其白色建物雛形，看起來房子已經快要蓋好了，完工指日可待；此外，業者也將於12日（五）上午9時30分至11時30分在草屯就業服務台徵才，招聘服務人員及儲備幹部。

由於，距離前年傳出藏壽司將進駐南投已時隔一年，讓民眾笑說「壽司藏很久了」，有人則直呼「要去應徵當顧客」，更有不少人關心開幕時間。對此，藏壽司透露，草屯店預計將在7月底或8月初開幕，具體時間尚待確定，也期待與鄉親見面。

藏壽司將進駐南投草屯展店，中興路上店址已見其建築雛形；藏壽司透露，預計7月底或8月初開幕。記者賴香珊／攝影
藏壽司將進駐南投草屯展店，中興路上店址已見其建築雛形；藏壽司透露，預計7月底或8月初開幕。記者賴香珊／攝影

南投 藏壽司 壽司

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