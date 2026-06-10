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器官捐贈宣導周登場 中醫大新竹附醫推生命教育

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為響應器官捐贈理念，推廣生命教育與病人自主精神，中國醫藥大學新竹附設醫院舉辦「生聲不息-器官捐贈宣導周」系列活動。圖／醫院提供
為響應器官捐贈理念，推廣生命教育與病人自主精神，中國醫藥大學新竹附設醫院舉辦「生聲不息-器官捐贈宣導周」系列活動。圖／醫院提供

為響應器官捐贈理念，推廣生命教育與病人自主精神，中國醫藥大學新竹附設醫院舉辦「生聲不息-器官捐贈宣導周」系列活動，院長陳自諒表示，今年院方特別規畫「醫心花苑」，「把愛種下，讓希望長大」植栽儀式，代表器官捐贈就像在生命的土地上種下一顆希望的種子，雖然生命有終點，但愛與希望能透過捐贈持續成長，在另一個生命中開花結果。

院方於醫療棟後門規畫「醫心花苑」，舉辦「把愛種下，讓希望長大」植樹儀式，由院長陳自諒、衛生局局長殷東成、林金龍副院長及護理部主任張鳳媛等人共同參與種植，桂花象徵愛與生命延續，紫薇花期長代表持續綻放生命力，周邊搭配黃仙丹象徵希望與陽光，矮性仙丹花象徵獲得新生，紫色馬纓丹象徵生命力色彩，展現器官捐贈延續生命的精神。

新竹縣衛生局長殷東成肯定院方傳遞器官與組織捐贈的重要價值，提升民眾對器官捐贈的正確認識，共同為延續生命盡一份心力。 

同時，醫院也邀請同仁同種下象徵生命延續的植栽，未來在照護病人的同時，也能看見植物成長茁壯，感受生命力持續延伸的力量。期盼透過共同參與栽種過程，凝聚同仁對醫院的認同與使命感，共同打造充滿關懷與希望的醫療環境。

醫院表示，器捐宣導期6月10到6月12日結合南山人壽慈善基金會志工，於院內大廳設置器官捐贈宣導攤位，提供諮詢及簽署服務。凡完成器官捐贈意願簽署或於Facebook分享器官捐贈活動訊息者，即可獲贈黃仙丹或紫色馬纓丹植栽一株（限量100株，送完為止），邀請民眾一起支持器官捐贈，讓愛與希望持續傳遞。

今年院方特別規畫「醫心花苑」，「把愛種下，讓希望長大」植栽儀式，代表器官捐贈就像在生命的土地上種下一顆希望的種子。圖／醫院提供
今年院方特別規畫「醫心花苑」，「把愛種下，讓希望長大」植栽儀式，代表器官捐贈就像在生命的土地上種下一顆希望的種子。圖／醫院提供

院方於醫療棟後門規畫「醫心花苑」，舉辦「把愛種下，讓希望長大」植樹儀式，由院長陳自諒、衛生局局長殷東成、林金龍副院長及護理部主任張鳳媛等人共同參與種植。圖／醫院提供
院方於醫療棟後門規畫「醫心花苑」，舉辦「把愛種下，讓希望長大」植樹儀式，由院長陳自諒、衛生局局長殷東成、林金龍副院長及護理部主任張鳳媛等人共同參與種植。圖／醫院提供

器官捐贈 新竹 衛生局

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