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開車遊日月潭注意！7月起少了這張紀錄 恐當場吃千元罰單

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣環保局加強日月潭柴油車排氣管制，維護潭區空氣品質。本報資料照片、記者江良誠／攝影
南投縣環保局加強日月潭柴油車排氣管制，維護潭區空氣品質。本報資料照片、記者江良誠／攝影

觀光勝地日月潭長年受車流與交通廢氣影響，南投縣政府推動「日月潭空氣品質維護區」並採科技執法，攔阻高汙染車輛進入。環保局宣布，自115年7月1日起，出廠2年以上且沒有排煙檢驗合格紀錄的柴油車駛入空維區，將依法開罰1000元以上，提醒車主提前完成檢測。

南投縣環保局表示，日月潭空維區自113年起分階段實施管制，持續透過科技設備及路邊稽查加強執法，截至目前已累計告發處分2592件違規柴油車。為進一步提升空氣品質，7月1日起將加嚴規範，只要出廠2年以上、未具排煙檢驗合格紀錄的柴油車進入管制區，即依法裁罰。

環保局指出，根據日月潭周邊微型感測器監測數據，空維區設置後，周邊細懸浮微粒（PM2.5）濃度較去年同期下降約26%，顯示管制措施已發揮改善空氣品質效果，也有助維護國家風景區環境品質。

為兼顧環保與民眾便利，環保局同步提供配套措施。六期新購柴油車可依原發照日起算3年免驗規定，向各縣市檢測站申請「自主管理標章」，標章有效期間視同檢測合格。

此外，業者或車主如有10輛以上四期後大型柴油車需檢測，可向環保局預約「下鄉檢測」服務，由檢測人員前往指定地點辦理；環保局也不定期於縣內遊憩景點辦理駐點檢測，方便民眾就近完成檢驗。

環保局提醒，柴油車駕駛人進入日月潭空維區前，應確認已完成年度排煙檢驗或取得有效自主管理標章，以免違規受罰，相關駐點檢測資訊可至南投縣政府環境保護局官方臉書查詢。

日月潭 南投縣 環保局

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