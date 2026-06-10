3月乾旱重創花蓮文旦 瑞穗、玉里、卓溪逾350公頃受損

受今年3月降雨明顯不足及天氣異常影響，花蓮文旦柚主要產區陸續傳出著果率不佳災情，縣府昨天會同花蓮區農業改良場、農糧署東區分署勘災，確認瑞穗鄉、玉里鎮及卓溪鄉等地受損面積逾350公頃，已達天然災害現金救助標準，將協助農民向中央爭取救助。

縣府表示，今年3月降雨量偏低，文旦柚生育期間水分供應不足，影響開花、授粉及果實著果情形，造成部分果園結實率明顯下降，經勘災小組實地勘查，瑞穗鄉受損面積約288公頃、玉里鎮約56公頃、卓溪鄉約8公頃，損害程度均達20%以上，符合農業天然災害現金救助啟動條件。

花蓮瑞穗鄉是文旦柚的主要產地，公所統計，今年一期作文旦柚種植面積約624.58公頃，目前受結實不良影響面積約288.16公頃，占總種植面積近半數。

瑞穗鄉長吳萬德表示，文旦柚是瑞穗鄉重要的農特產，也是許多家庭賴以維生的經濟來源，今年花期受氣溫劇烈變化及降雨時序異常影響，導致授粉不良及落果情形嚴重；面對天然災害，公所持續向中央反映，全力爭取相關補助措施，協助農民維持生計。

瑞穗鄉鶴岡村長、文旦柚農友羅峰說，村內的果農都非常用心照顧文旦柚樹，但開花結果的那段時間受氣候影響，造成今年的果實有掉落將近40％，讓大家非常擔憂，感謝各單位對果農的關心，希望今年能產出品質優良的文旦柚。

縣府指出，近年極端天氣發生頻率增加，對農業生產造成嚴峻挑戰，未來除持續向中央反映地方災損情形外，也將配合相關單位提供技術輔導及災後復耕協助。提醒農民如發現農作物因天然災害受損，應盡速向所在地鄉鎮市公所通報，以利相關單位及時掌握災情，協助後續勘查及救助申請作業。

受今年3月降雨明顯不足及天氣異常影響，花蓮文旦柚主要產區陸續傳出著果率不佳災情。圖／花蓮縣政府提供