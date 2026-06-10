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雨下不停衣服曬不乾？生活達人曝4招加速乾燥：不用苦等太陽

聯合新聞網／ 綜合報導
生活達人陳映如分享，只要掌握幾個簡單技巧，即使下雨天也能讓衣物更快晾乾。 示意圖／ingimage
生活達人陳映如分享，只要掌握幾個簡單技巧，即使下雨天也能讓衣物更快晾乾。 示意圖／ingimage

梅雨季一到，最讓人頭痛的事情之一就是衣服曬不乾。生活達人陳映如在臉書分享，面對近日連日降雨、衣服洗完卻遲遲無法晾乾的情況，其實不一定得等太陽露臉，只要掌握幾個簡單技巧，即使在室內也能幫助衣物更快乾燥，避免悶出異味。

陳映如表示，如果家中有乾衣機，適合烘乾的衣物可以直接交給乾衣機處理，不僅速度較快，也能減少因長時間潮濕而產生霉味的機會。不過部分衣物材質不適合烘乾，此時就可以改採室內晾衣方式搭配除濕機使用。她指出，除濕機能有效降低室內濕度，除了加快衣物乾燥速度外，也較不容易造成衣物縮水或變形。

若家中沒有除濕機，陳映如建議可利用電風扇輔助。將衣物掛在室內後，透過電風扇持續吹送空氣，加速水分蒸發，同樣能提升晾衣效率。她認為，雨天晾衣最重要的關鍵其實不是陽光，而是空氣流動，只要讓空氣持續循環，衣服自然能比較快乾。

除了設備輔助外，陳映如也分享幾個室內晾衣技巧。像是將長衣物掛在外側、短衣物掛在內側，能增加衣物與空氣接觸面積；衣服不要緊貼牆面，每件衣物之間也最好保留約一個拳頭的距離。此外，已經乾燥的衣物應盡快收起，騰出更多空間給尚未乾透的衣服。她也提醒，剛脫水完成的衣物若採用「拱形排列」方式晾掛，利用中間留白形成空氣對流，有助於提升乾燥速度。

雨天室內晾衣快乾4技巧

1. 長衣掛外側、短衣掛內側

2. 衣服不靠牆，保持空氣流動

3. 每件衣物之間留一個拳頭的距離

4. 已晾乾的衣服先收起來

除了分享衣物晾曬技巧外，陳映如近日也提到另一項雨天常見困擾，那就是鞋子濕掉。她表示，日前中午出門運動前已經做好準備，不但帶了雨傘、穿上外套，也刻意挑選較不怕濕的衣服，沒想到走沒多久鞋子還是被雨水浸濕。她坦言，比起淋到雨，更討厭鞋子濕掉後那種悶悶濕濕的感覺，每走一步都彷彿踩得出水來。

針對鞋子受潮問題，陳映如建議，若條件允許可直接改穿雨鞋；若仍需穿布鞋出門，則可事先在鞋面噴灑防水噴霧，多增加一道保護層，降低雨水滲入機率。萬一鞋子還是不慎淋濕，她則分享一個簡單方法，就是在鞋內塞入報紙或廚房紙巾等吸水材質。不過她特別提醒，紙張吸飽水後要立即更換新的乾紙，才能持續吸收鞋內濕氣，加快乾燥速度，減少雨天帶來的不適感。

除濕機 豪雨 大雨特報

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