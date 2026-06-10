未成熟小魚過度捕撈 綠色和平籲提升執法量能、設海洋庇護區

綠色和平今公布歷時3年的台灣沿近海魚類調查報告。報告指出，過度捕撈對魚群造成嚴重的生存壓力，其中，每年「未達50%性成熟體長（Lm50）」就被捕獲的小魚比例逐年增長，從2023年的77.7%上升至2025年的93.3%；另外有30種魚類，超過80%的個體都未達50%性成熟體長，呼籲中央漁業署、地方政府提升執法量能、沿海縣市編列海洋保育預算，並畫設海洋庇護區。

綠色和平從2023年展開為期3年的調查，地點以魚貨拍賣市場為主，範圍包括宜蘭大溪與南方澳、高雄蚵仔寮與前鎮、屏東東港及澎湖馬公等漁港，因人力限制，2024年起僅於宜蘭大溪、高雄蚵仔寮與屏東東港進行，蒐集近海漁業捕獲常見黑口、盤仔、白帶、白鯧約50種魚類個體照片，調查魚種清單與參照成熟體長數值。

高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶表示，持續3年調查顯示已經有嚴重的過漁現象，如果無法透過管理獲得有效緩解，未來將進一步造成基因瓶頸效應，導致魚類的體型逐漸變小，可利用的漁業資源量也會繼續下降，甚至可能會在這個世代將大部分的漁業資源用光。

報告也指出，「漁業法」規定沿岸3海浬內不允許拖網漁船作業，2023年至2025年間，沿海縣市包括宜蘭、澎湖與屏東為平均最高拖網時數的縣市，依序為宜蘭3萬1200小時、澎湖1萬3776小時、屏東1萬3758小時。

綠色和平海洋專案主任黃昕彤批評，沿岸3海浬海域屬多數海洋生物的關鍵育幼場，對小魚的成長與漁業資源補充至關重要，卻遭到高強度的漁業作業壓力，漁業署、地方政府對這些非法行為卻都坐視不理。

她進一步說，翻開3年間的處分紀錄，2025年的拖網處分紀錄僅有漁業署裁處的24起，宜蘭、澎湖和屏東3個地方政府執行違規處分紀錄皆為零，造成的結果就是捕撈的魚絕大部分都是小魚，恐對海域及漁業資源造成嚴重影響。

綠色和平認為，地方政府並非沒有資源投入保育，隨著財政畫分調整，地方政府爭取更多預算的同時，也應承擔更多環境治理責任，宜蘭、澎湖與屏東3地政府，在明令禁止底拖的沿岸海域長期未積極執法，面對非法漁業對海洋生態的破壞視若無睹，呼籲漁業署、地方政府提升執法量能、沿海縣市編列海洋保育預算並提出海洋庇護區潛力點。

黃昕彤呼籲，地方政府不能只是領預算，也必須將資源投入於科技執法和保育行動，終結沿岸3海浬的生態破壞，這不僅是守護台灣的永續海洋資源，更是保障守法漁民生計與地方觀光發展的唯一路徑。