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及時雨！南部水庫大進帳 粉專曝1原因避開極端強降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
3天累積雨量。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
3天累積雨量。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

中午前後降雨逐漸緩和，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，盤點過去兩天半，在鋒面與西南氣流共同影響下，各地累積了相當可觀的雨量。其中，高雄六龜以540毫米居冠，西半部平原地區也普遍有明顯降雨。攸關南部供水的曾文南化水庫，集水區累積雨量約150至200毫米，而南化水庫附近的甲仙更測得445毫米。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然這次西南氣流的強風軸位置較偏南，使得整體雨量略低於原先預估，但雨勢分布較為平均，降雨過程也相對平穩，未出現大範圍、長時間的極端強降雨。在降低致災風險的同時，仍為中南部帶來相當可觀的降雨，對集水區而言是相當理想的降雨型態。󠀠

儘管這些雨量還不足以讓水庫水位大幅回升，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，不可能一次補滿庫容，但已為各集水區帶來實質進帳，對原本相當吃緊的南部水情來說，無疑是一場及時雨。不僅減緩水位持續下滑的壓力，也為後續水資源調度爭取更多緩衝空間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

南化水庫 雨量 曾文

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