一日手術仍要「住院才給付」 台大院長：保險、健保DRG應調整

三班護病比入法，將於明年起分階實施，本報日前獨家報導，為將病床留給重症病人，台大醫院研擬將心導管、部分閉尿道手術等原需住院至少3日手術，改採一日手術。為此，金管會今天舉行會議，研擬配合一日手術的商業保險理賠條件。不過，台大醫院院長余忠仁說，除商保理賠調整外，健保疾病診斷群組（DRG）給付模式也需討論調整，否則一日手術恐難落實。

隨醫療科技進展，包含心導管手術、泌尿道結石手術等術式，經調整手術流程，多可在1日之內完成，台大醫院規畫將病人術前相關檢查於門診完成，病人手術當日上午到院，晚間9點前就能出院，減少大夜班病床需求。不過，許多民眾自行投保的商業醫療實支實付保險，要求必須住院才能理賠，導致臨床上一日手術推動困難。

余忠仁透露，受現行理賠條件限制，許多病人連做檢查也必須住院，否則領不到理賠，尤其是次世代基因定序等高價檢查，健保雖部分給付，但若無商業保險病人負擔不小，不過，這類檢查對象不是病人，而是取下的組織或血液，病人卻為了獲得理賠需住在醫院，「連抽血都要住院，並不合理，也造成臨床困擾」，若商保制度突破，醫院臨床程序就有望全面檢討。

不過，即使商業保險突破，現行健保制度仍要求病人必須多日住院才能獲得理賠，為一日手術新制阻礙。余忠仁說，包括心導管檢查、手術等，許多術式健保給付上採DRG制度，類似包裹式給付，規定病人需住院才會給付，且每天住院所做項目為何均嚴格規範，必須討論如何調整，隨技術發展，住院手術轉門診很簡單，卻受限給付模式，導致部分項目推行一日手術遭遇困難。

余忠仁說，台大醫院一日手術模式正密集規畫中，採類似模式的日本，國內病床數量逐年減少，於此同時，我國病床數卻仍在增加，商保理賠、健保給付模式若鬆綁，讓醫院調整手術流程，研判對緩解病床壓力將有很大助益。