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獨／陷代刀風波…中榮神經外科住院業務遭停3個月 2醫師傳被求償1.8億

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獨／中榮神經外住院遭停3個月…傳向「代刀醫」求償1.8億 院方回應了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總發生「代刀」風波，院方證實將向兩醫師求償。圖／取自台中榮總網站
台中榮總發生「代刀」風波，院方證實將向兩醫師求償。圖／取自台中榮總網站

台中榮總因神經外科兩醫師的「代刀風波」衍生健保署依不實申領診察費及手術費，裁罰該院神經外科住院業務自8月起停約3個月。院內最近傳出，醫院將向兩醫師求償「1.8億元」，院方上午證實將依法求償，至於金額多少，目前正與律師討論中。

台中榮總神經醫學中心腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁因涉嫌容留廠商在手術室代刀，上月被檢察官依違反醫師法起訴。健保署也依不實申領診察費及手術費，除了裁罰該院神經外科住院業務自8月起停約3個月。兩主任也因不實申領診察費及手術費，處罰兩人自8月起分別停約3個月及1個月。

台中榮總上午說，台中榮總因此案本身也是被害人，因此站在法律層面依法提出求償。健保署停約3個月對患者、受訓中的住院醫師和其他未違法醫師而言並不公平，影響也太大，目前正申請「覆核」中，希望務必維持讓神外的業務持續正常運作，或以「抵扣停約」以換取住院不暫停。「抵扣停約」是選擇以回溯方式，繳回前一年度的3個月向健保申報的醫療費用，換取不暫停神外住院業務。

台中榮總說，代刀風波以來醫病關係受到影響，尤其神經外科的手術風險高，有些病況也僅能改善，不易完全恢復如新，病患就容易因此產生懷疑。例如腰椎手術後仍可能有酸脹和不適感，就有病人質疑「是不是由廠商代刀？」院內為此成立小組，針對民眾的質疑或抱怨等專責處理。這一情形在風波剛開始數月較多，但近日已經緩和。

台中榮總一名住院醫師說，神外不是輕鬆的科別，不僅風險高，健保給付亦未相對提升，大家都是懷抱著理想而從事此科。依規定，他們必須在醫院服務滿6年才能取得專科資格，如果中斷3個月，將影響今年參加考試的資格，而必須多等一年。因此，希望健保署能看見此問題。否則，為維護自身權益，不排除向神外醫學會陳情，另再安排他院學習。

據了解，台中榮總神外的住院醫師有15人，若因此轉至他院學習，對醫院和神外的人力或名譽將再受一次打擊。

一名神經外科的醫界大老說，廠商進入開刀房是為了器械操作和故障排除給予醫師支援，尤其在護士荒之下，是醫師能順利完成手術的助力，這是各個醫院都如此的「歷史共業」如果僅以片面的錄影而定罪，有失公允。何況台中榮總神外向來著有口碑，希望社會和司法都能給予公平的對待。

台中榮總 健保署 醫師

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