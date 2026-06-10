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才抄襲石虎抱抱…NET又翻車！T恤穿山甲高度雷同窩窩商店 道歉提補償

聯合新聞網／ 綜合報導
主富服裝公司（即NET）被爆出T恤穿山甲圖樣涉抄襲。聯合報系資料照／記者邱瑞杰攝影
主富服裝公司（即NET）被爆出T恤穿山甲圖樣涉抄襲。聯合報系資料照／記者邱瑞杰攝影

台灣知名成衣品牌NET（主富服裝）再陷抄襲風波！關心動物議題的電商選物平台「窩窩商店」在臉書指出，NET「台灣特有種動物T恤」中的穿山甲圖樣，包括動作型態、肢體位置，甚或鱗片分布等細節，與窩窩於2022年推出之「穿穿小花系列」原創設計高度近似。NET回應，已停止該商品銷售，並展開內部調查。

事實上，6月7日有網友於臉書社團「We Love Pangolins 穿山甲要怎樣~~」po出T恤圖案並寫道，「NET居然有穿穿出沒，穿穿開始要主流化了？」當時貼文底下已有網友留言發現跟窩窩畫的穿山甲雷同，「哪有一直偷別人圖的…收益也不會捐給相關單位幫助保育啊」、「之前石虎抄襲就被罵過，怎麼又來一次」。

窩窩商店在粉專表示，「穿穿小花系列」為窩窩訂閱集資計畫期間推出之回饋品，由窩窩設計團隊以台灣穿山甲為靈感創作，應用於老帽、T恤及旅行小包等商品，相關設計自2022年起即已公開發表及販售，每一件原創作品背後，都承載著創作者投入的大量時間、專業與心力。

窩窩商店表示，目前已收到NET正式書面回覆。NET表示，已將相關商品全面下架及回收，表達歉意同時提出後續補償方案。窩窩商店也指出，將審慎評估NET所提出之方案，希望能藉此事件進一步促進企業對原創授權、設計審核及智慧財產權保護機制的重視，避免類似事件再次發生。

NET今年1月才因「電繡石虎」衣服圖案與插畫家「石虎抱抱」的作品高度雷同引發爭議，作者不僅早在LINE上架「石虎抱抱」的原創貼圖，且2014年就以這個圖案形象經營臉書粉專，這兩點都可以證明自己就是原創者。

而NET的「電繡石虎」衣服圖案不只石虎的眼睛輪廓、身體顏色，連身上黑點數量都相似，作者更強調沒有授權給NET，NET事後坦承有疏失，已將該款商品全數下架並向作者道歉。

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