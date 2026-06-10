手搖飲當水喝…32歲廚師腰痛到腿軟冒汗 震波碎石找出「兇手」

台中一名32歲的王姓廚師，日前下班返家後突發腰部劇痛，被緊急送往醫院掛急診，泌尿科醫師劉文斌表示，醫檢後發現其左側輸尿管被一顆結石死死卡住，不僅引發血尿，甚至已併發嚴重的「急性腎水腫」，幸醫療團隊緊急安排非侵入性的「體外震波碎石術」，不到一小時便成功擊碎結石，隔天順利尿出碎石「兇手」。

醫師劉文斌表示，王姓患者其實是「結石老病灶」；早在高中時期，他就因為熱愛戶外運動、每天排汗量極大，卻習慣將手搖飲當成白開水喝，導致當時年紀輕輕就因腎結石就醫，未料時隔多年，他投身餐飲業，廚房工作環境往往熱到汗如雨下，在忙碌沒時間補充水分，下班後又愛喝珍奶、紅茶下，再度將手搖飲當水灌，才讓結石夢魘再度找上門。

劉文斌指出，X光影像資料顯示，患者左側輸尿管上段卡了一顆約5乘7毫米大小的結石，雖然體積不算大，但因輸尿管本身管徑十分狹窄，結石一旦不慎卡死，就會阻礙尿液排出，導致輸尿管腫脹並引發強烈陣痛。當時患者的腎臟已出現最嚴重的一級急性腎水腫，若不即時處理，恐危及腎功能。

王姓廚師形容「那種痛，有如拿針往腰部猛戳，真的會痛到腿軟！」不只全身冒冷汗，甚至連站都站不穩，所幸在亞洲大學附醫豐中分院泌尿科團隊安排下，迅速施以「體外震波碎石術」，在接受治療隔天便順利排出碎石，才讓他少受皮肉之苦，一周後回診複查，原本腫脹水腫的腎臟也已完全恢復正常，嚇得他直呼：「以後再也不敢不喝水了！」。

劉文斌指出，體外震波碎石屬於非侵入性治療，不需開刀也無傷口，非常適合2公分以下、位置適當的腎結石或輸尿管結石，療程約40至60分鐘，主要利用高能量震波從體外精準聚焦，將體內結石震碎成細小顆粒，讓患者能透過排尿自然排出。