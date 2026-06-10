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5月新生兒僅6832人 年減近兩成、人口連29個月負成長

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
5月出生數為6,832人，較4月相比減少1,312人，也比去年同月減少1,601人。圖／AI生成
5月出生數為6,832人，較4月相比減少1,312人，也比去年同月減少1,601人。圖／AI生成

內政部10日公布最新戶口統計資料，截至今年5月底，全台總人口數為2,325萬2,641人，較去年同期減少10萬2,829人，平均每天減少約282人，人口已連續29個月呈現負成長。少子化趨勢仍持續惡化，5月出生數僅6,832人，不僅較去年同期大減18.98%，更不到當月死亡人數的一半，自然減少人口達8,326人。

統計數據顯示，5月出生數為6,832人，約每6.5分鐘出生1名新生兒，較去年同月8,433人減少1,601人，年減幅接近兩成；與4月相比也減少1,312人，月減16.11%。若觀察近一年多出生情況，今年5月出生數僅高於今年2月的6,523人，顯示少子化問題仍未出現明顯改善。

進一步統計，今年前5個月出生人口合計3萬9,020人，較去年同期4萬6,407人減少7,387人，年減約15.9%。若以目前出生速度推估，今年全年出生人口恐跌破10萬人大關。

相較之下，5月死亡人數達1萬5,158人，平均每2.9分鐘就有1人死亡。換言之，當月死亡人數約為出生人數的2.2倍，導致自然減少人口達8,326人，也成為總人口持續下滑的重要原因。

在人口結構方面，高齡化現象持續加深。統計顯示，截至5月底，65歲以上人口已達475萬351人，占總人口比率20.43%，等於每5位國人就有1位是高齡者；15至64歲工作年齡人口占68.2%，0至14歲幼年人口則僅占11.37%。

各縣市人口增減表現不一。與去年同期相比，人口增加率最高為連江縣0.33%，其次為桃園市0.32%，新竹縣0.25%；人口減少率最高則為金門縣1.51%，其次為嘉義縣1.18%及台北市1.18%。在人口移動方面，5月淨遷入人口最多為新竹縣1,144人，顯示竹科及周邊產業聚落仍具人口吸引力。

此外，台灣家庭規模也持續縮小。截至5月底，全國戶數達990萬2,616戶，較去年增加逾10萬戶，再創新高，但平均每戶人口數僅2.35人，較去年減少0.03人，反映單身戶、小家庭及高齡獨居戶持續增加。

隨著人口連續29個月負成長、出生數持續下探，以及65歲以上人口占比突破兩成，台灣超高齡社會挑戰正加速浮現，未來勞動力、社會福利及長照需求等議題，也將面臨更大壓力。

少子化 內政部

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