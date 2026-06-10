梅雨季小心中暑、傷心臟！醫：忽冷忽熱更危險 注意4大護心原則

全台進入典型梅雨季型態，出現長達1周以上的降雨，氣溫也略降。衛福部統計，6月截至6月9日，熱傷害就診統計人次數總計139人次，接連2天僅4人次。心臟科醫師提醒，梅雨季最大的健康威脅，是劇烈的溫差與高濕度環境，容易導致血壓波動、心臟負荷增加，甚至提高心肌梗塞、中風等心腦血管意外風險。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，人體血管對溫度變化相當敏感，當天氣突然降溫時，血管會收縮、交感神經活化，促使壓力荷爾蒙分泌增加，使血壓升高、心跳加快。而當天氣炎熱時血管擴張，血壓又可能下降，當血壓在短時間內反覆高低起伏，便容易增加血管受損風險。

林謂文說，近來門診不少高血壓、冠心病及心臟衰竭患者都反映，梅雨季期間會感到胸悶、心悸、頭暈或全身不適。因梅雨季常伴隨高濕度環境，人體散熱效率下降，即使沒有明顯流汗，仍可能持續流失水分。若補水不足，血液濃稠度增加，形成血栓的風險也會提高，進一步增加心肌梗塞與腦中風發生機率。

林謂文說，每年夏季都會有心肌梗塞患者誤以為只是中暑而延誤就醫的案例。有些人在戶外活動後出現胸悶、胸痛、大量冒汗、呼吸困難等症狀，因當時天氣炎熱，誤認只是熱衰竭或中暑，結果送醫後才發現是急性心肌梗塞。

心肌梗塞與中暑該如何區分？林謂文說，心肌梗塞的不適通常集中在胸部與呼吸系統，包括胸口壓迫感、胸痛、呼吸困難，且疼痛可能延伸至左肩、背部、頸部或下巴，同時常伴隨冒冷汗、臉色蒼白等症狀。中暑則偏向全身性不適，多會出現頭暈、口乾舌燥、全身無力、心跳加快等。若進展至熱中暑，體溫更可能超過40度，皮膚發燙。

林謂文提醒，如果出現胸悶、胸痛超過數分鐘，或伴隨呼吸困難、冒冷汗等症狀，即使天氣炎熱，也應立即就醫檢查，切勿自行判斷只是中暑或感冒。面對未來持續的梅雨鋒面，民眾應掌握「四大護心原則」。

1.注意氣象資訊：特別是溫差變化，若前一天高溫超過30度，隔天因降雨驟降至20多度，溫差達5至10度以上，就應適時調整穿著，避免血管受到劇烈刺激。 2.監控血壓：高血壓、糖尿病及曾有心肌梗塞、中風病史的民眾，應養成每日量血壓習慣，建議固定於早晨起床後及晚上睡前測量並記錄。若血壓明顯波動，應回診與醫師討論，不宜自行停藥或調整藥量。 3.水分攝取：許多人認為下雨天不會流汗，其實高濕度環境下身體仍持續散失水分。除腎臟病或心臟衰竭患者須依醫囑控制水分外，一般民眾應少量多次補充水分，不要等到口渴才喝水。 4.規律作息與適度運動：睡眠不足會刺激交感神經活化，增加血壓波動與心臟負擔；而連日降雨期間，若要運動，建議改以室內活動為主，避免在悶熱或大雨環境下劇烈運動。

林謂文提醒，許多人認為冬天才是心血管疾病高峰期，其實梅雨季節忽冷忽熱、高濕悶熱的天氣，同樣會對心血管造成不小衝擊。尤其是高齡者及慢性病患者，更應提高警覺，勿輕忽胸悶、心悸。