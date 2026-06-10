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梅雨鋒面南移今山區恐短延時豪雨 明起鋒面北返全台大雨開轟

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天台灣附近天氣依舊不穩定，各地降雨機率偏高，有局部短延時強降雨發生機率。記者曾原信／攝影
今天台灣附近天氣依舊不穩定，各地降雨機率偏高，有局部短延時強降雨發生機率。記者曾原信／攝影

梅雨鋒面已經移動到台灣南部，西南氣流也有逐漸在減弱的趨勢，不過，中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，台灣附近天氣依舊不穩定，各地降雨機率偏高，有局部短延時強降雨發生機率。

過去降雨，李孟軒表示，8日隨著西南風增強、鋒面逐漸接近，雲林以南、大台北地區明顯降雨，尤其大台北中午過後明顯熱對流，日最大累積雨量在新北萬里區154.5毫米，最大3小時雨量為台北市中山區127.5毫米，來到短延時豪雨標準。

李孟軒表示，9日由於滯留鋒面已經移動到台灣上空，再加上西南氣流的影響，普遍有大雨情形，也有局部豪雨，整體上來說是降雨最明顯的一天。其中，日累積雨量最大是高雄市六龜區292毫米，最大3小時累積雨量和時雨量也在同一區，最主要是中午之後，有一個明顯的線狀對流移入到台灣南部陸地，也造成短延時強降雨發生的情況。

他說，到了今天清晨，由於滯留鋒面已經移動到台灣南部地區，鋒面前的西南氣流也已經退到巴士海峽、且有逐漸在減弱的趨勢，不過，今天清晨各地降雨較多，尤其西半部地區、南台東地區仍偏多。截至上午8時，嘉義縣阿里山鄉有超過100毫米情形，最大3小時和時雨量在恆春半島和台東地區也有偏大的情況。

目前鋒面位置在南部到恆春半島一帶，李孟軒表示，還是有比較強的對流在發展，另外在巴士海峽也是有比較旺盛的對流。

目前降雨分布，李孟軒說，一個是在鋒面帶上面，在屏東附近和台東，整體上來說雨量偏大，也有時雨量來到40毫米以上的情況。中部以北地區整體上水氣偏多，雨量也有逐漸在累積的情形。

未來降雨趨勢，李孟軒表示，受到鋒面和西南風影響，天氣不穩定一些。今天滯留鋒面白天在南部，會逐漸移動到巴士海峽一帶，不過各地天氣還是不穩定，尤其接近鋒面地區的南部山區和東南部地區，降雨仍偏多，有機會來到短延時豪雨的機率。另外在西半部地區和花蓮地區、台東山區有局部大雨。

他說，明天鋒面開始又會逐漸從巴士海峽再往北移動到台灣的陸地上，所以明後兩天降雨有偏多的情況，各地降雨機率偏高，西半部地區和東半部山區都還是可能出現局部大雨情形。

李孟軒表示，周六鋒面往北移動，台灣偏向西南風環境，有機會降雨再緩和一些，不過在迎風面中南部地區還是要留意不定時的短暫陣雨或雷雨發生，北部地區也有短暫陣雨，其他地區偏午後雷陣雨發展。周日之後，鋒面又會再度比較接近，在西南風環境之下，天氣比較不穩定，西半部地區和東半部山區有局部大雨或短延時豪雨發生機率。

未來1周天氣沒有到非常穩定的情形，李孟軒表示，比較容易有降雨的情況，還有要注意可能有短延時強降雨發生，尤其在山區可能依舊雨量累積上有偏多情形。今天沿海風浪仍大，前往海邊注意安全。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

豪雨 梅雨

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