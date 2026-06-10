端午連假預估湧大量車潮 6交流道實施封閉管制時段一次看

今年3天的端午連假將至，預估出現大量返鄉與旅遊車潮，部分路段可能有壅塞情況，依照歷年車流數據，交通部高公局將於連假期間針對6處交流道實施封閉管制，並規畫11條替代道路，以避開易壅塞路段及免於在交流道入口前排隊等候。

今年端午節連假為期3天（6月19日至6月21日），預估國道將出現大量返鄉與旅遊車潮，部分路段可能產生壅塞情形。高公局依據歷年車流數據，規畫11條替代道路（長、短途）供用路人選擇，幫助避開易壅塞路段，也免於交流道入口前排隊等候，節省旅行時間。

長途旅次規畫4條替代道路，包含國1國3新竹至台南地區雙向、國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向、國5頭城至坪林北向，以及國6舊正至台中地區雙向。

短程旅次規畫7條區域性替代道路，包含國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。

高公局提醒，端午節連假期間，國道部分交流道將實施匝道封閉管制，並針對匝道封閉的交流道規畫8條替代道路，請路人改道行駛，匝道封閉之交流道與時段如下：

一、南向部分 6月19日（周五） 1.國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5～12時 2.國道5號石碇、坪林交流道南向入口，0～12時 6月20日（周六） 1.國道1號埔鹽系統交流道南向入口，5～12時 2.國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5～12時 二、北向部分 6月20日（周六） 1.國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時 2.國道3號西濱交流道北向入口，12～21時 6月21日（周日） 1.國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時 2.國道3號西濱交流道北向入口，12～21時

端午節連續假期匝道封閉改道路線圖。圖／交通部高公局提供

端午節連續假期匝道封閉措施。圖／交通部高公局提供