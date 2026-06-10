連日致災豪雨 高雄桃源、六龜亮土石流大規模崩塌紅色警戒

許多人認為關節炎在冬天比較容易發作，尤其氣溫降低時，關節常感僵硬、痠痛加劇。近年來，門診卻發現，隨著夏季高溫來臨，不少退化性膝關節炎患者反而出現疼痛加重、膝蓋腫脹、活動困難等問題。睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，炎熱天氣不只是讓人容易中暑，退化性關節炎患者因高溫、潮濕及生活習慣改變，都可能成為關節發炎惡化的重要因素。

2026-06-10 10:42