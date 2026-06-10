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連日致災豪雨 高雄桃源、六龜亮土石流大規模崩塌紅色警戒
依據中央氣象署預報資料，滯留鋒面帶來的大雨在近日將帶來持續影響。農業部土石流及大規模崩塌防災資訊網今早發布最新消息，土石流紅色警戒計36條分布於高雄市桃源區，其中高雄市六龜區有大規模崩塌紅色警戒。
農業部今發布土石流及大規模崩塌訊息，計36條土石流紅色警戒，分布於高雄市桃源區建山里、高中里，六龜區寶來里、文武里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里等。另發布2處大規模崩塌紅色警戒，分布於高雄市六龜區興龍里，高雄市六龜區新發里等，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。
農業部長陳駿季今於立法院表示，現在因為這2天的豪雨，特別是在高雄的六龜區，豪雨從6月8日到現在已經累積雨量超過500毫米，高屏地區的水稻幾乎快收完了，嘉南地區採收則有零星倒伏的現象，另也會關注近期的香蕉跟芒果農損狀況，如果有達到天然災害現金救助的標準時，農業部會盡速主動的公告。
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