國產花生價跌 陳駿季：如有刻意不實謠傳壓價 將聯合稽查

一期作花生在今年5月底開始採收，近3年花生一期作產地均價約維持每台斤45至48元，但今年一期作才剛開盤價格就應聲倒地，當前花生開盤價每台斤僅35元，創近10年新低。農業部長陳駿季今表示，傳有盤商因台美對等貿易協定（ART）而壓低價格，強調美國花生還未進口，協定也尚未生效，如有刻意以不實謠傳打壓收購價，將會展開聯合稽查。

立法院經濟委員會今續審115年度農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及農民退休基金。

陳駿季會前受訪說，雲林花生才進入採收初期，採收比率尚不足約5%，但有媒體報導特定人士或盤商因ART而降低花生價格，這是不實資訊，因為目前進口花生和以前都是一樣，並沒有改變，不應該以這種未實施的政策影響產地價格，如有刻意不實謠傳美國花生打壓，農業部會展開聯合稽查。

陳駿季說，農業部已啟動相關措施和座談，為強化國產花生與進口產品之市場區隔，農業部已積極研議花生製品原料原產地標示相關措施，並規畫推動「台灣花生標章」，鼓勵食品業者採用國產原料，提升消費者辨識度，預計7月中旬將公布該標章。另花生加工品的花生原料產地標示，會持續和食藥署溝通。

至於是否會比照2019年對國產花生保價收購，陳駿季說，農糧署會持續監控產地變化，但不會直接和農民收購，而是用其他措施來支持產地價格。