減少院內感染 石崇良曝下半年推「全癌別在家治療」新模式

台灣醫療人力短缺，加上醫療治療模式改變，許多手術處置無需住院，除現有門診靜脈康生素注射治療、感染症居家住院等。衛福部長石崇良今表示，今年下半年將希望參照國外經驗推動全癌別在家癌症治療，減少院內感染發生。

石崇良今上午出席出席立法院第11屆第5會期社會福利及衛生環境委員會第14次全體委員會議，會前聯訪說，從前年開始推的在家住院，把原本要住院的感染症移到家裡，不僅更方便也減少家人照顧負荷；去年又推門診靜脈抗生素治療。

石崇良說，過去在家住院是以感染症為主，今年前往瑞士日內瓦參訪時，有至法國他們的做法不僅將感染症移至家中，包含癌症病人都可以在家治療，那下半年也希望參照國外經驗推動在家癌症治療，減少院內感染發生。

石崇良說，不過化學治療有一定副作用，因此首次要在醫院治療，做完後若依且順利且裝設人工血管後，經醫師評估就可以考慮居家治療，不僅可以更穩定按照時程來接受治療，無需受到病房安排限制，也能將遭受感染機率降低。