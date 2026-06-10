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住院改門診、居家治療 石崇良：今年底開發因應新保單

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，一直都跟金管會有在討論研議，新型照顧模式如何給予給付。記者翁唯真／攝影
衛福部長石崇良表示，一直都跟金管會有在討論研議，新型照顧模式如何給予給付。記者翁唯真／攝影

金管會今邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則，聚焦住院改門診、一日手術及在宅急症照護3大議題。衛福部長石崇良今受訪表示，一直都跟金管會有在討論研議，新型照顧模式如何給予給付，今年底將開發因應新型照顧模式新保單，今天不會參與會議，另約時間與金管會保險來溝通討論。

石崇良今上午出席出席立法院第11屆第5會期社會福利及衛生環境委員會第14次全體委員會議，會前聯訪說，關於業醫療保險過去有一些給付問題，他也經常跟金管會的彭金隆交換意見。隨著醫療科技進步、醫療模式改變，過去很多一定要住院才能夠治療的相關處置，現在慢慢推向在門診或居家來執行。

石崇良表示，從前年開始推的在家住院，把原本要住院的感染症移到家裡，不僅更方便也減少家人照顧負荷；去年又推門診靜脈抗生素治療，那下半年也希望參照國外經驗推動在家癌症治療，減少院內感染發生。

石崇良說，過去商業保險醫療保單，都限制是要以住院才可以給付，不過有收到一些醫院反映，在跟患者說明照顧模式時，考量到保險給付問題，時常無法推動。衛福部積極跟金管會及保險業者溝通，期待調整給付方式。

石崇良表示，過去在新模式導入的實施經驗，其實醫療能比住院費用下降，另民眾如果在本來的保單裡就有相關治療給付，就不應該因為照顧模式改變而不給付。對於健保體系健保支付下降，醫院病床有效利用率也能提高，對於人力短缺，造成病床需求問題也能夠得到這個緩解，可以創造三贏，是非常好的一些方向，會積極跟金管會來一起努力。

至於相關調整是否影響民眾買保險的意願，商保跟健保之後如何合作，石崇良說，原則上有2個方向，今年底前會開發關於在家醫療或因應現在新照顧模式的保單；另外舊有保單如何能夠調整，讓民眾能夠不會受限於給付，而沒有辦法選擇現在更舒適的居家照顧，或者是門診照顧方式。

石崇良 保單 彭金隆

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