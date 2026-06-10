快訊

MLB／右投林珺希加盟海盜隊 本屆高中畢業旅美第一人、大溪隊史第二人

虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

LINE免費貼圖5款！撒嬌、早安圖必備、還有「祝你180歲生日快樂」超幽默

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵嘉義站接駁加碼升級 台南橘9、橘9-1公車假日增班

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
行駛嘉義高鐵站的大台南公車橘9、橘9-1在假日及連續假期間將增加班次提供溪北地區接駁服務。圖／台南市交通局提供
行駛嘉義高鐵站的大台南公車橘9、橘9-1在假日及連續假期間將增加班次提供溪北地區接駁服務。圖／台南市交通局提供

因應佳里、學甲、麻豆地區往返高鐵嘉義站搭乘需求持續成長，台南市政府交通局宣布，自6月12日起調整橘9及橘9-1路線假日班表，假日總班次將由原本28班增加至48班，提升民眾及遊客轉乘便利性。

交通局長王銘德表示，今年清明連假期間返鄉與旅遊人潮明顯增加，橘9路線多次出現客滿情況。為改善假日運能不足問題，自6月12日起，每周五至隔周一比照假日班表營運，其中橘9路線增至29班，橘9-1路線則改採43人座遊覽車型行駛，班次增至19班，以強化尖峰時段疏運能力。

交通局指出，連續假期期間將提前自假期前一天起至假期結束後隔日，全面採用假日班表服務。至於每周二、三、四平日，橘9（佳里－學甲－高鐵嘉義站）及橘9-1（佳里－麻豆轉運站－高鐵嘉義站）仍維持每日各14班，共28班次營運。

公共運輸處長劉佳峰提醒，橘9線目前採電動低地板公車營運，受限於車輛座位數，若車上出現站立乘客，將依規定改行駛平面道路，單程行車時間可能增加15至20分鐘。搭乘高鐵旅客應預留足夠轉乘時間，以免影響後續行程。

交通局表示，相關班次資訊可至大台南公車網站查詢，或洽漢程客運及公車動態服務專線了解最新營運資訊。

高鐵 台南 公車

延伸閱讀

高雄左營高鐵接捷運連通道延宕 高鐵公司：增班調度難題待解

趙坤茂／高鐵誤點事故的省思

高鐵異常釀悲劇！趕不上飛機慘噴近5萬元 內行曝1招：可協助改班

金泉小三通20周年！165萬旅客見證兩岸往來 金門盼中央開放增班

相關新聞

傅子純急性白血病離世 醫揭難提早發現關鍵：跟大腸癌、肺癌不同

46歲演員傅子純驟逝震驚社會，台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱表示，看到消息後相當難過，也提到身邊許多朋友都是因「新兵日記」認識傅子純，因此決定錄製影片，向大眾說明急性白血病這項疾病。

連日致災豪雨 高雄桃源、六龜亮土石流大規模崩塌紅色警戒

依據中央氣象署預報資料，滯留鋒面帶來的大雨在近日將帶來持續影響。農業部土石流及大規模崩塌防災資訊網今早發布最新消息，土石流紅色警戒計36條分布於高雄市桃源區，其中高雄市六龜區有大規模崩塌紅色警戒。

退化性關節炎疼痛非冬天專利 醫：夏季3大原因讓膝蓋更痛

許多人認為關節炎在冬天比較容易發作，尤其氣溫降低時，關節常感僵硬、痠痛加劇。近年來，門診卻發現，隨著夏季高溫來臨，不少退化性膝關節炎患者反而出現疼痛加重、膝蓋腫脹、活動困難等問題。睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，炎熱天氣不只是讓人容易中暑，退化性關節炎患者因高溫、潮濕及生活習慣改變，都可能成為關節發炎惡化的重要因素。

小心「梅雨病」 醫：中暑、傷心臟 忽冷忽熱比高溫更危險

全台進入典型梅雨季型態，出現長達1周以上的降雨，氣溫也略降。衛福部統計，6月截至6月9日，熱傷害就診統計人次數總計139人次，接連2天僅4人次。心臟科醫師提醒，梅雨季最大的健康威脅，是劇烈的溫差與高濕度環境，容易導致血壓波動、心臟負荷增加，甚至提高心肌梗塞、中風等心腦血管意外風險。

梅雨鋒面南移今山區恐短延時豪雨 明起鋒面北返全台大雨開轟

梅雨鋒面已經移動到台灣南部，西南氣流也有逐漸在減弱的趨勢，不過，中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，台灣附近天氣依舊不穩定，各地降雨機率偏高，有局部短延時強降雨發生機率。

端午連假將湧大量車潮 6交流道實施封閉管制時段一次看

今年3天的端午連假將至，預估出現大量返鄉與旅遊車潮，部分路段可能有壅塞情況，依照歷年車流數據，交通部高公局將於連假期間針對6處交流道實施封閉管制，並規畫11條替代道路，以避開易壅塞路段及免於在交流道入口前排隊等候。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。