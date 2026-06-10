高鐵嘉義站接駁加碼升級 台南橘9、橘9-1公車假日增班

因應佳里、學甲、麻豆地區往返高鐵嘉義站搭乘需求持續成長，台南市政府交通局宣布，自6月12日起調整橘9及橘9-1路線假日班表，假日總班次將由原本28班增加至48班，提升民眾及遊客轉乘便利性。

交通局長王銘德表示，今年清明連假期間返鄉與旅遊人潮明顯增加，橘9路線多次出現客滿情況。為改善假日運能不足問題，自6月12日起，每周五至隔周一比照假日班表營運，其中橘9路線增至29班，橘9-1路線則改採43人座遊覽車型行駛，班次增至19班，以強化尖峰時段疏運能力。

交通局指出，連續假期期間將提前自假期前一天起至假期結束後隔日，全面採用假日班表服務。至於每周二、三、四平日，橘9（佳里－學甲－高鐵嘉義站）及橘9-1（佳里－麻豆轉運站－高鐵嘉義站）仍維持每日各14班，共28班次營運。

公共運輸處長劉佳峰提醒，橘9線目前採電動低地板公車營運，受限於車輛座位數，若車上出現站立乘客，將依規定改行駛平面道路，單程行車時間可能增加15至20分鐘。搭乘高鐵旅客應預留足夠轉乘時間，以免影響後續行程。

交通局表示，相關班次資訊可至大台南公車網站查詢，或洽漢程客運及公車動態服務專線了解最新營運資訊。