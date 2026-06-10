國旅平日補助有曙光！最快9月上路 8月先抽生日住宿金

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署原訂今年4月起將推出5大平日旅遊補助，自由行及團體旅遊都能受惠，還有生日住宿金，但中央今年度總預算迄今仍卡關。交通部長陳世凱今表示，若預算通過，會盡快於通過的1個月抽生日住宿金。

觀光署原規畫以「觀光雙輪驅動方案」，耗資34.6億元於今年4月起推出5大平日國旅及國際補助，國旅補助部分包含平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工園內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等5大項。

國際行銷部分，以國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等4項。

補助時間從今年4至6月，跳過暑假旺季，並在4月一口氣抽出12個月份的生日住宿金，使用期限至2026年12月31日止

其中受到關注的平日（周日至周四）住宿，第1晚抵用800元，連住第2晚可抵用1200元，等於每次最高可折抵2000元；生日住宿優惠則為每個月將抽出1000名壽星，可領1200元住宿金於平日使用，4月上路後將回溯至1月壽星。

但中央今年度總預算迄今仍卡在立法院，交通部長陳世凱今受訪表示，原預想去年底預算通過，今年1月就能開始實施，但很可惜總預算仍卡在立法院尚未審過。倘若預算審議通過後，盼能在通過的1個月後辦理，假設預算於7月過，8月就率先抽生日住宿優惠，盡快讓民眾有抽獎的會。

觀光署長陳玉秀說，之前提出國旅補助時有提到會跳過7、8月旅遊旺季，但因為抽獎後還有行政作業，以及讓民眾有時間可以規畫旅遊細節，因此若7月預算通過，8月就先抽生日住宿優惠，讓民眾可以陸續登記，9月再正式上路實施使用。