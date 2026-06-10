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嚴重恐傷神經系統！雨天勿買「4種水果」老闆：皮碰水就發黴

聯合新聞網／ 綜合報導
水果行老闆提醒，下雨天不要買「4種」水果，容易買到有水傷或爛掉的。 示意圖／ingimage
水果行老闆提醒，下雨天不要買「4種」水果，容易買到有水傷或爛掉的。 示意圖／ingimage

梅雨季加上西南季風夾擊，全台豪雨不斷，對於想買水果的民眾來說可要當心了！水果店老闆阿毛在粉專「真青翠鮮果店」po影片提醒，西瓜、鳳梨、木瓜及哈密瓜4種水果，在大雨過後容易很容易發黴、發酵或爛掉，購買時要注意，想撿便宜也要記得買回家後要儘速食用完畢。

西瓜容易有「水傷」

瓜類的水果，在下雨過後容易出現「水傷」，而且通常從外表都看不太出來，例如西瓜。阿毛老闆解釋，實際切開後才會發現裡面已經受到影響，但還不到壞掉的程度，這時候就要趕緊吃掉。

鳳梨吸水後變「超熟」

鳳梨在大雨過後吸飽水，內部會變得很熟，因此建議當天切開後就要馬上吃完，如果再多放個幾天，鳳梨就會直接發酵、壞掉。

木瓜皮碰水就發黴

木瓜是一種非常怕水的水果，只要碰到水，表皮就會開始發黴，出現白色的黴菌，往往木瓜還沒熟透、變軟，就已經整顆壞掉不能吃了。

哈密瓜「從頭爛到尾」

和西瓜一樣，同為瓜類的哈密瓜也非常怕水。雨天過後，哈密瓜容易從蒂頭或屁股（瓜臍）的位置，開始慢慢潰爛，令人無法防備的是，它會有2天的時間完全看不出來有爛掉的跡象，但「你今天買回去沒事，2天後就出事情了」。

阿毛老闆表示，下雨天之後，這4種水果盡量避免購買，大概再隔個2、3天後買就會比較沒事，不過若想趁雨天撿便宜也可以，因為雨天買水果價格比較沒那麼貴，如果想多吃點水果也可以這時候買，只是買回家要趕快吃掉，不要放太久。

另外，元氣網曾報導，針對發黴的水果還能不能吃？營養師張智傑認為，水果水分很多，一旦長黴菌，很容易進行滲透，導致整顆水果感染。而黴菌主要以真菌為主，吃進肚子輕微可能頭暈、噁心、嘔吐，若情況嚴重，恐怕會造成神經系統的傷害。

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