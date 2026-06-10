傅子純急性白血病離世 醫揭難提早發現關鍵：跟大腸癌、肺癌不同

46歲演員傅子純驟逝震驚社會，台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱表示，看到消息後相當難過，也提到身邊許多朋友都是因「新兵日記」認識傅子純，因此決定錄製影片，向大眾說明急性白血病這項疾病。

吳欣岱在臉書指出，急性白血病是因骨髓中負責製造血球的細胞出現異常，導致身體製造出大量不成熟的白血球。當血液中充滿這些異常白血球時，就可能排擠正常血紅素、血小板及其他血球細胞的運作，進而引發各種症狀。

吳欣岱解釋，急性白血病與大腸癌、肺癌、乳癌等常見癌症不太一樣，後者通常已有較明確的篩檢方式，但急性白血病不一定能透過一般癌症篩檢提早發現。多數患者可能是在健康檢查抽血時，發現血球數值異常，才被轉介至血液腫瘤科；也有人是因長期疲倦、發燒、臉色蒼白等非特異性症狀，提高警覺就醫後才確診。

她也提醒，「如果自己有一個長期沒辦法解釋的不舒服，建議還是去給醫生看一下做個檢查會比較安心」。

重症醫師黃軒在臉書分享急性白血病衛教，提醒大眾別忽略身體發出的異常警訊。這類症狀常被誤認為感冒或太累，但若發燒持續惡化，又合併瘀青、出血、喘、淋巴結腫大，就不能輕忽。急性白血病進展可能很快，當異常血癌細胞佔據骨髓，會影響白血球、紅血球與血小板生成，導致感染、貧血喘累與出血風險。

黃軒提醒，若出現以下5種症狀，只要超過3天找不到原因且持續惡化，就不應該再硬撐，應盡快到急診或大醫院抽血檢查。

急性血癌5徵兆

1.反覆發燒

2.容易瘀青或出血

3.黏膜異常出血

4.臉色蒼白、極度疲倦、走幾步就喘

5.淋巴結腫大