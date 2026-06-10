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因應豪大雨威脅 基隆熱門景點「劉銘傳隧道」暫時關閉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
因應豪大雨威脅，網紅熱門景點基隆劉銘傳隧道暫時關閉。記者游明煌／攝影
因應豪大雨威脅，網紅熱門景點基隆劉銘傳隧道暫時關閉。記者游明煌／攝影

基隆市政府因應近日持續豪雨及強降雨影響，為確保民眾安全，公告「劉銘傳隧道」自昨天起暫時關閉，開放時間要等場域安全確認及環境清潔作業完成後再行開放。市府表示，未來預估2到3日每日平均累積降雨量仍有達到100多毫米可能，已要求各單位做好防汛準備，加強整備作業。

基隆市定古蹟劉銘傳隧道是台灣第一座鐵路隧道，市府施做獅球嶺步道串連到獅球嶺砲台後，民眾可從隧道走到砲台，屬老少咸宜的山徑，隧道內並有蝙蝠棲息，劉銘傳隧道採「全日常態開放」模式，近來已成網紅景點，登山人潮多。

市府文化觀光局說，因應近日持續豪雨及強降雨影響，劉銘傳隧道自6月9日起暫時關閉，後續等場域安全確認及環境清潔作業完成後，再行開放，

相關開放日期及最新資訊將於基隆市文化觀光局官方網站及Facebook粉絲專頁公告。

市府民政處表示，各區公所持續進行各項防汛整備，包括沙包、小型抽水機等機具布設、避難收容場所與物資盤點以及應變人力整備。各區公所同仁也持續掌握轄內易淹水及坡地等高風險區域狀況，第一時間即時處理。

提醒市民朋友提前檢查住家周邊排水設施，避免前往山區、溪流及海邊等危險區域活動，並隨時留意最新氣象資訊。

環保局表示，已加強幹道水溝巡查清理工作，並規畫災區環境清理及設備整備。工務處，已落實救災裝備器材、移動式抽水幫浦及轄內168座水門、20處抽水站機具檢測，並進在淹水潛勢區域布建抽水機。

豪雨 基隆 蝙蝠

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