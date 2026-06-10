雞蛋食安風險怎麼把關？從禽流感到沙門氏菌 洗選蛋、溯源碼成挑蛋關鍵

從早餐店的荷包蛋、便利商店的茶葉蛋，到壽喜燒、丼飯裡常見的生食蛋，蛋早已是許多人三餐裡少不了的食材。

只是2026年的台灣雞蛋市場並不平靜，價格波動、禽流感疫情、百人沙門氏菌食物中毒事件接連引發討論，也讓大家發現，買蛋不能只看價格與新鮮度。尤其當雞蛋可能以全熟、半熟甚至生食形式入口，洗選、冷藏、溯源、檢驗資訊與生食級規格，也開始成為消費者挑蛋時會多看一眼的關鍵。

從禽流感到洗選蛋新制 雞蛋食安為何持續引發關注？

翻攝官網／臺中市政府

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》來看「雞蛋&食品安全」近五個月（2026/1/1～2026/5/21）網路聲量趨勢，相關討論累積4,243筆聲量。網友分享，「很多時候，食安問題並不來自罕見的食材，而是來自我們每天都在使用的材料，千萬別掉以輕心」。

1月28日，台中豐原豐康畜牧場爆發禽流感，由於業者未即時通報，期間仍持續出貨販售雞蛋，問題蛋品流向外縣市，引發外界關注，也讓雞蛋安全成為年初第一波聲量高峰，單日網路聲量累積181筆。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

2月3日，農業部說明，自2022年1月1日推動洗選蛋噴印溯源政策以來，係依據農產品生產及驗證管理法以規範農產品經營業者（即雞蛋洗選業者），本（2026）年擬擴大規範洗選業者供應給一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店業者之所使用的洗選蛋須落實逐顆噴印溯源制度，要求農產經營者詳實記錄洗選蛋生產及流向資訊登錄溯源系統，並備妥相關紀錄供查核，希望提升雞蛋來源透明度與追溯管理能力。

4月7日，高雄春捲食品中毒事件延燒，某知名潤餅店日前爆發食安事件，初步檢驗結果驗出沙門氏菌陽性，調查發現問題可能與散裝雞蛋未徹底清潔及加熱不足有關。春捲、潤餅本是清明前後應景美食，卻因事件引發雞蛋食安疑慮，單日累積142筆聲量。

雞蛋怎麼挑才安心？洗選、溯源、冷鏈成關鍵指標

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

幾起食安事件接連發生，讓雞蛋安全議題持續升溫，也改變了消費者挑選雞蛋的標準。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查2025年全年與近五個月「挑雞蛋」相關討論，可發現去年關鍵字多圍繞「豐富化、平飼」等動福蛋議題，15萬顆芬普尼毒蛋事件也受到關注；近五個月討論則進一步轉向「洗選、沙門氏菌、冷藏、散裝、溯源、衛生」等熱門字詞。網友表示，「雞蛋沒有噴印你更無法溯源，那誰能承擔你的安全」、「若是散裝無追溯碼，連查都沒得查」。

熱門關鍵字中的「沙門氏菌」之所以成為近期雞蛋食安討論焦點，與高雄春捲食品中毒事件有關。事件延燒後，有網友以「沙門氏菌食物中毒會很嚴重嗎」為題掀起討論，網友回應「超級嚴重」、「光那個又吐又拉就能把你搞到脫水」。

沙門氏菌怎麼防範？台大獸醫系教授周崇熙分析四大重點

大成上品語提供

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從網友討論可以看出，現在大家挑蛋時，不只想知道「這盒蛋新不新鮮」，也更在意一顆蛋從農場到餐桌，中間經過哪些管理。台灣大學獸醫專業學院教授周崇熙指出，沙門氏菌是雞蛋產業長期防治的重點，其中又以腸炎沙門氏菌與鼠傷寒沙門氏菌最受關注。由於病菌可能藏在雞群裡，透過母雞垂直傳染給下一代，也可能經由老鼠等環境媒介在雞場擴散，雞蛋食安不能只靠成品抽驗，而是要從源頭開始建立防線。

大成上品語提供

大成上品語提供

也因為風險不只存在於最後一關，雞隻健康監測、生物安全防疫、飼養環境管理、洗選流程與冷鏈配送，每個環節都會影響蛋品安全。以「大成上品語鮮蛋」為例，品牌與台大團隊合作，從小雞孵化第一天便開始檢測，並導入歐洲進口沙門氏菌疫苗、生物安全管理、防鼠措施與定期健康監測；教授周崇熙也率領團隊持續進行抽驗與訪查，針對雞蛋採集、洗選、冷藏儲存等流程進行檢測，讓食安把關不只停在口號。

除了源頭管理，大成也投入自有洗選場與冷鏈運輸系統，讓雞蛋從產地到消費者手中都能維持穩定低溫環境。教授周崇熙也提到，食品安全不只是取得認證，更重要的是持續檢驗與自主管理。當消費者開始在意洗選、冷藏、溯源、檢驗資訊與生食級規格，蛋品品牌要給出的答案，也不只是「這顆蛋可以吃」，而是讓每個環節都說得清楚。無論是日常料理、半熟蛋或溏心蛋，背後都需要更完整的標準，才能讓一顆看似簡單的雞蛋，真正吃得安心。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年1月1日至2026年5月21日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『雞蛋&食品安全』、『挑雞蛋』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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