快訊

九合一風雲／台東選舉看板戰…3人貼身對壘 轟炸視覺

出港10趟捕8條魚…鐵觀音藏1.8噸K他命 屏檢起訴2人「拒不供出主謀」

豪大雨擴大18縣市 屏東縣山區暴雨國家級警報響

聽新聞
0:00 / 0:00

最快午後全台降雨趨緩 明天氣看2大變數

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台北至彰化、屏東、宜花東持續下雨中。記者曾原信／攝影
台北至彰化、屏東、宜花東持續下雨中。記者曾原信／攝影

中央氣象署豪大雨特報擴大至18縣市，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，台北至彰化、屏東、宜花東持續下雨中，預期中午過後，鋒面雲系逐漸東移脫離，並南移巴士海峽後，各地降雨將稍微緩和一下，不下雨的空檔變多。

滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率。豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、台東縣。大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣山區。

氣象署針對台東縣、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時30分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊、瞬間大浪。󠀠

明天降雨的狀況，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，就看鋒面系統何時開始北上，以及西南風重新增強的時間點，降雨時程上多少有一點變動，要持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

台北至彰化、屏東、宜花東持續下雨中。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
台北至彰化、屏東、宜花東持續下雨中。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

氣象署 豪雨 屏東

延伸閱讀

豪大雨擴大18縣市 屏東縣山區暴雨國家級警報響

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區看這查

下午至明晨是降雨最高峰！颱風論壇：中南部、北海岸強降雨風險很高

雨彈升級 滯留鋒面和西南風影響…12縣市豪大雨

相關新聞

東石牛奶蚵正當時嘉縣產量稱霸全台 鮮蚵宴周末開席訂席秒殺額滿

嘉義縣擁有41.5公里海岸線，外海漂移國土外傘頂洲 形成天然屏障，在沙洲與海岸線間孕育出近萬公頃廣闊淺灘，造就全國最大牡蠣養殖區，每年牡蠣產量約7千公噸，占全台近半市場，年產值近15億元，其中以「東石蚵」、「布袋蚵」及俗稱「牛奶蚵」最具盛名。每年清明節後至秋節前是盛產季，目前產地價格約每台斤180元。

雞蛋食安風險怎麼把關？從禽流感到沙門氏菌 洗選蛋、溯源碼成挑蛋關鍵

洗選蛋新制、禽流感與沙門氏菌事件，讓近五個月雞蛋食安討論逾4千筆。大成上品語鮮蛋等強調來源可追溯及生食級品質管理的品牌，逐漸成為消費者的選購指標。

解除退休焦慮 大學老師開班助中高齡學員尋找第三人生

少子化時代挑戰下，「退休後回家帶孫子」這個選項已經很難放入退休族離開職場後的計畫清單，如何安排人生下半場生活成為重要課題。本身也面臨退休規畫的實踐大學老師張景棠開班招收年逾50歲學生為主的學分班，帶學員參訪「阿嬤的咖啡」、「木柵咖啡」等地，為自己、為學員，也為偏鄉社區找方向。

最快午後全台降雨趨緩 明天仍有變數 關注鋒面北上及西南風增強時間點

中央氣象署豪大雨特報擴大至18縣市，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，台北至彰化、屏東、宜花東持續下雨中，預期中午過後，鋒面雲系逐漸東移脫離，並南移巴士海峽後，各地降雨將稍微緩和一下，不下雨的空檔變多。

荒廢中華民俗村變身共好公園 中埔打造阿里山入口新亮點完工期曝

嘉義縣中埔鄉長期閒置荒廢的吳鳳廟中華民俗村園區，即將迎來嶄新風貌。鄉長李碧雲推動活化計畫獲縣府支持，將昔日荒廢空間改造為融合自然景觀、親子遊憩與人文特色的「共好公園」，工程進入最後階段，預計9月中旬完工，成為中埔鄉全齡共融休憩新地標。

屏東縣山區暴雨國家級警報響 2縣市大範圍納入大雷雨示警區域

滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率。豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、台東縣。大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣山區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。