聽新聞
0:00 / 0:00
最快午後全台降雨趨緩 明天氣看2大變數
中央氣象署豪大雨特報擴大至18縣市，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，台北至彰化、屏東、宜花東持續下雨中，預期中午過後，鋒面雲系逐漸東移脫離，並南移巴士海峽後，各地降雨將稍微緩和一下，不下雨的空檔變多。
滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率。豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、台東縣。大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣山區。
氣象署針對台東縣、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時30分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊、瞬間大浪。
明天降雨的狀況，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，就看鋒面系統何時開始北上，以及西南風重新增強的時間點，降雨時程上多少有一點變動，要持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。