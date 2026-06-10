豪大雨擴大18縣市 屏東縣山區暴雨國家級警報響

少子化時代挑戰下，「退休後回家帶孫子」這個選項已經很難放入退休族離開職場後的計畫清單，如何安排人生下半場生活成為重要課題。本身也面臨退休規畫的實踐大學老師張景棠開班招收年逾50歲學生為主的學分班，帶學員參訪「阿嬤的咖啡」、「木柵咖啡」等地，為自己、為學員，也為偏鄉社區找方向。

2026-06-10 09:01