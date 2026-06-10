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豪大雨擴大18縣市 屏東縣山區暴雨國家級警報響

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豪大雨擴大18縣市 屏東縣山區暴雨國家級警報響

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。記者曾原信／攝影
滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。記者曾原信／攝影

滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率。豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、台東縣。大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣山區。

氣象署針對台東縣、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時30分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊、瞬間大浪。

大雷雨陸上示警區域：屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉。台東縣台東市、卑南鄉、太麻里鄉、大武鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉。沿海示警區域：台東縣太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉。

此外，山區暴雨，氣象署針對屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至上午10時30分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：屏東縣霧臺鄉、屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉、屏東縣三地門鄉。

大雷雨 屏東縣 氣象署

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