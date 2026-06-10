全台今天梅雨續轟明北部雨歇 周五鋒面由南往北通過台灣上空

梅雨鋒面影響第2天，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雖然西南氣流實際位置比預期略偏南，但是西南季風夾帶水氣充沛，配合鋒面由北往南壓過程，有局部中小尺度對流在台灣海峽到西半部沿岸地區發展移入，帶來較大雨勢。預期今天鋒面繼續由北往南緩慢移動，目前已經來到中部以南，晚間會逐漸來到恆春半島或巴士海峽北部。

降雨逐漸分成兩部分，吳聖宇說，鋒面本身配合西南季風的降雨往南調整到南部上空，中北部、東北部則是受到中高層短波槽在台灣以北向東通過，配合地形而有層狀降雨系統在沿海發展並移入陸地帶來降雨。

雖然台灣南北之間受到的降雨機制有些不太一樣，吳聖宇表示，今天各地仍有雨，局部雷雨，西半部累積雨量可能達到大雨或局部豪雨等級，局部短時強降雨機會，東半部有機會達到大雨等級，局部較大雨勢。由於降雨加上東北季風南下，溫度較為涼快，北部、東北部今天白天高溫25至27度，花東地區27至28度，中南部28至30度。

中央氣象署發布豪雨特報，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今天台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率。豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、台東縣。大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣山區。

明天白天期間鋒面仍位於巴士海峽，晚間以後隨著底層東北季風減弱，鋒面有逐漸北抬到南部上空的趨勢。吳聖宇表示，明天西南季風隨鋒面位置往南調整，水氣相對較少，大氣狀態仍不穩定，中南部有短暫陣雨或雷雨，白天熱力作用，中南部山區可能有局部大雷雨，台中以南的山區都要特別注意。

吳聖宇表示，熱對流發展後有機會影響到宜花東一帶，也可能出現局部較大雨勢。北部地區明天降雨相對較少，有局部短暫陣雨機會，雨勢較小。溫度方面，由於東北季風減弱，北部、東半部高溫回27至30度，中南部高溫30至32度。

周五至周六，鋒面一路北上，他說，周五從台灣南部逐漸來到台灣北部，周六繼續往北來到台灣北方海面，西南季風也跟著再度回到台灣上空來。

他說，周五鋒面由南往北經過台灣上空，結構沒有像由北往南時那麼好，但是配合西南季風水氣以及白天熱力作用，台灣附近仍可能有中小尺度對流系統發展，陸地上也容易長出熱對流，各地天氣不穩定，普遍有短暫陣雨或雷雨，累積雨量可能達到大雨等級，對流發展較旺盛的區域甚至有短時豪雨出現機會。

周六鋒面來到台灣北方海面，吳聖宇表示，受到鋒前西南季風水氣影響，大氣狀態持續不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，尤其白天配合熱力作用，陸地上容易出現較旺盛的熱對流，有局部大雷雨機會，降雨量仍然可達大雨等級，局部地區有短時豪雨。

吳聖宇表示，周日到下周一、下周二，鋒面在台灣北方海面呈現南北擺動，鋒前西南季風持續帶來不穩定天氣，各地普遍有短暫陣雨或雷雨的天氣，白天配合熱力作用，留意局部大雷雨的機會，降雨量可達大雨等級，大雷雨出現的區域仍有短時豪雨發生的可能性。雖然鋒面看似不直接在台灣上空，但是西南季風水氣仍多，不能掉以輕心。

下周三到下周四鋒面有繼續往北的趨勢，吳聖宇表示，西南季風水氣較多的區域也可能慢慢往大陸華南調整，天氣型態也將逐漸調整為迎風面的中南部有局部短暫陣雨或雷雨，白天則是留意陸地上熱對流發展帶來的熱對流雷雨，仍可能有局部短時較大雨勢機會。

至於端午節連續假期天氣，他說，下周五至21日，太平洋高壓逐漸增強西伸擴展，外圍的部分將逐漸涵蓋到台灣附近區域，屆時天氣型態就可望進一步恢復到夏季午後熱對流雷雨為主的情況，不過時間還太早，有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。