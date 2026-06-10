台中以北+中南部山區局部豪雨以上 賈新興：請提早避難

「今天預報資訊有些變化」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天鋒面和偏強西南風影響，局部陣雨、雷雨伴強陣風， 台中以北及中南部山區局部豪雨以上，「請提早避難」。下周三起太平洋高壓逐漸增強。下周四至下周五，高壓增強・天氣逐漸穩定。

逐日天氣趨勢，他說，今天，受鋒面及偏強西南風影響，各地天氣不穩定，全台有陣雨或雷雨並伴隨強陣風發生的機率，台中以北及中南部山區有局部豪雨以上發生的機率。明天至周五，受低壓帶影響，其中明天各地有陣雨。周五，台中至高雄有陣雨，其它地區亦有零星短暫雨，午後各地有雨。

賈新興說，周六至周日，受鋒面前偏西南風影響，其中，周六，白天各地有局部短暫雨，午後各地有陣雨。周日，白天苗栗以南有陣雨，午後宜花東亦有局部短暫雨。

他表示，下周一，受鋒面前緣影響，新竹以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。下周二至下周三，清晨西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。下周三起太平洋高壓逐漸增強，下周四至下周五，清晨台南以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

降雨趨勢。圖／取自賈新興臉書