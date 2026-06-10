快訊

美軍阿帕契遭擊落 美伊停火岌岌可危？川普：必須回應

聽新聞
0:00 / 0:00

今天劇烈豪雨機率降低 氣象署上午8時解除警報

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
滯留鋒面及西南風影響，今天仍有短延時強降雨。記者曾原信／攝影
滯留鋒面及西南風影響，今天仍有短延時強降雨。記者曾原信／攝影

梅雨滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，中央氣象署上午6時30分表示，由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，預計上午8時解除0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件加強作業。

受滯留鋒面及西南風影響，今天仍有短延時強降雨，中央氣象署說，易有中小尺度對流系統伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風；中南部地區及東部、東南部山區有不定時陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，非必要勿前往山區，山區累積雨量仍可能達到豪雨等級以上，低窪地區應慎防積淹水現象，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨。

今天下半天起隨著鋒面逐漸南移，各地降雨將稍微趨緩。氣溫方面，北部及東半部高溫約25至29度，中南部約30度左右；各地低溫約23至25度。

澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，25至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，22至28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，21至26度。

豪雨 氣象署 雷雨

延伸閱讀

國家級警報響 大雷雨突襲蘭嶼 慎防9級以上強陣風瞬間大浪

梅雨滯留鋒面+西南氣流 吳德榮：強對流範圍擴大 慎防雷擊強風致災雨

梅雨下到何時？賈新興：今明全台慎防雷雨強陣風 這天太平洋高壓接管

今梅雨續轟以中南部最猛烈 專家曝明天中場休息 周五鋒面又回來了

相關新聞

雨彈升級 滯留鋒面和西南風影響 12縣市豪大雨

豪雨特報範圍擴大，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署原針對高雄市山區、屏東縣山區發布豪雨特報，再增恆春半島、台東縣。氣象署說，今天台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積淹水，連日降雨，山區仍留意坍方、落石及土石流。

豪雨炸高屏山區 苗栗以南+花東10縣市大雨

滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南、台東地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積淹水，連日降雨，山區仍留意坍方、落石及土石流。

台中以北+中南部山區局部豪雨以上 賈新興：請提早避難

「今天預報資訊有些變化」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天鋒面和偏強西南風影響，局部陣雨、雷雨伴強陣風， 台中以北及中南部山區局部豪雨以上，「請提早避難」。下周三起太平洋高壓逐漸增強。下周四至下周五，高壓增強・天氣逐漸穩定。

今天劇烈豪雨機率降低 氣象署上午8時解除警報

梅雨滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，中央氣象署上午6時30分表示，由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，預計上午8時解除0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件加強作業。

滯留鋒面逐漸南移 大雷雨狂轟屏東台東恐閃電落雷

滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，中央氣象署針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時53分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

今梅雨續轟以中南部最猛烈 專家曝明天中場休息 周五鋒面又回來了

梅雨正在影響台灣，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天上半天天氣仍受滯留鋒面及西南風影響，各地易有陣雨或雷雨；尤其中南部地區（含山區）及花東山區雨勢較為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機會。下半天，由於滯留梅雨鋒面開始往南移動，雨勢稍轉趨緩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。