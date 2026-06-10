今天劇烈豪雨機率降低 氣象署上午8時解除警報

梅雨滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，中央氣象署上午6時30分表示，由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，預計上午8時解除0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件加強作業。

受滯留鋒面及西南風影響，今天仍有短延時強降雨，中央氣象署說，易有中小尺度對流系統伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風；中南部地區及東部、東南部山區有不定時陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，非必要勿前往山區，山區累積雨量仍可能達到豪雨等級以上，低窪地區應慎防積淹水現象，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨。

今天下半天起隨著鋒面逐漸南移，各地降雨將稍微趨緩。氣溫方面，北部及東半部高溫約25至29度，中南部約30度左右；各地低溫約23至25度。

澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，25至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，22至28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，21至26度。