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梅雨滯留鋒南北徘徊 吳德榮：今降雨時間長範圍大 防雷擊致災雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照片
滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照片

梅雨滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面雲系挾對流胞移入，弱降水回波中有較強回波，各地皆降雨，中南部較明顯。

他說，今天滯留鋒在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大；應特別注意其中所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，及大量降雨致災。北部23至26度、中部24至28度、南部24至29度、東部24至30度。

中央氣象署發布豪雨特報，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，今天高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積淹水，連日降雨，山區仍留意坍方、落石及土石流。

氣象署針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時6分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度。

明天滯留鋒南移，吳德榮表示，局部地區仍有強對流發展的機率。周五至周日滯留鋒又漸北移，強對流再度威脅全台，期間視西南季風的配合，仍有劇烈天氣及致災性降雨的威脅。

下周一至下周五滯留鋒北部海面徘徊，台灣在不穩定的西南季風範圍内，仍有劇烈天氣發生的機率，午後機率高於其他時段。至於超過10天的模擬，不確定性擴大，可信度更低，各國模式差異甚大，故之後的變化莫急下定論，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 豪雨 彰化縣

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