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挺國產花生 學者促落實產地標示、產品溯源

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

國產花生開盤價格較去年同期大跌三成，台大農經系特聘教授張宏浩指出，開盤價格大跌，甚至跌得比大家預期的嚴重，其實就是台美對等貿易協定（ＡＲＴ）的預期心理導致價格持續走低，未來美國花生零關稅，但必須要有配套措施，政府應該說清楚長期的產業結構如何調整，以及短期該如何補貼。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，花生開盤價大跌是ＡＲＴ上路之前的預期心理所致，盤商過去基於長期庫存需要而長期購買，如今只會短期購買，甚至基於庫存壓力不願收購，雖然ＡＲＴ上路前的制度、架構等都還沒有改變，但萬一零關稅花生全面進口後，如何讓加工業者願意使用國產花生將是重要工作。

楊明憲表示，以花生醬為例，如果加工業者願意使用國產花生，消費者也願意支持，就是很好的模式，但是，目前還沒看到加工產品會特別標示使用的花生來源，過去僅強調產品產地是台灣已經不夠，標示不能只局限產地，而是要從產地標示、產品溯源、市場區隔、品牌等「非價格競爭」來協助花生農。

除了花生之外，芭樂、香蕉、芒果、荔枝等水果售價近期都下跌。陳李農改研究團隊執行長李武忠說，農產品會受到季節、氣候、病蟲害等影響，價格只要在合理區間波動都正常，農民從以前到現在還是根據價格好壞來調整栽種量，價格好就多種，最後的結果就是產量過剩、價格大跌。

李武忠說，政府應透過農業大數據、ＡＩ算力分析，以及多元加工等方式，協助農民擬定最好的產銷與定價策略，好讓產銷與價格波動維持在合理區間。

關稅 美國 花生

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