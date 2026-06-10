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香蕉價暴跌 蕉農嘆「採收即賠錢」

聯合報／ 本報記者／連線報導
香蕉市場供過於求，相較於前兩個月，香蕉價格幾乎腰斬，蕉農叫苦連天。記者杜建重／攝影
香蕉市場供過於求，相較於前兩個月，香蕉價格幾乎腰斬，蕉農叫苦連天。記者杜建重／攝影

香蕉價格近日暴跌，相較去年最高價每公斤曾達到一五○元，近日卻崩跌到每公斤十餘元上下，讓農民感嘆「採收即賠錢」；部分次等蕉只能當肥料，同樣盛產的芒果價格也明顯滑落。農業部農糧署表示，去年因丹娜絲等颱風造成廣大農損，今年則回歸正常供應。

高雄旗山區蕉農表示，當地香蕉去年每公斤最好曾達一二○元，今年產量過剩，外銷價跌至十五元、內銷不到十元，香蕉成熟只能咬牙採收，有的收購價跌至每公斤八元，已賠數十萬元；美濃區蕉農說，賣相不好的香蕉只任其腐敗，近日每根香蕉賣到外縣市，換算下來不到二元。

旗山區中洲社區發展協會理事長郭建勝表示，香蕉產量過剩，上等蕉每公斤約七至八元、中等蕉約二元，水果商還會刻意壓低價格，過往農糧署都會協助以每公斤六元收購，今年仍未有相關措施，農友都很埋怨。

農糧署南區分署說，五月中旬起啟動香蕉收購加工措施，預計執行目標量三百公噸，收購至六月卅日，加工期間至七月十四日。

屏東蕉農余致榮說，去年蕉價每公斤一五○元，應是前年山陀兒颱風災損造成量少價揚，夏天芒果、荔枝等季節性水果盛產，香蕉則是全年都有的水果，但易受天氣影響大起大落；去年雖有丹娜絲、揚柳等颱風，但高、屏產區沒有受創，香蕉生長穩定，單株產量高，產量高自然就價跌。他預估，近兩周全台降雨，香蕉飽水易爛，市場供貨量應會減少，預期近日價格應會回漲。

屏東枋山為芒果主要產區，今年氣候平穩，產量較正常年多約一倍，間接影響價格。枋山地區農會總幹事鄭慧玲說，枋山芒果大顆的Ａ貨多半已被訂光，每公斤價格可達百元，小顆且外皮較差的次級品，因產量大，價格明顯滑落，北農最新拍賣價每公斤均價剩四十六元，農民幾乎沒賺錢。

農糧署表示，去年颱風導致許多蔬果產量大減，今年上半年沒有什麼天災，因此去年幾乎買不到什麼芒果，今年都買得到；至於降雨，蔬菜的影響最大。

滯留鋒面自本周起影響台灣，預計今天雨勢最猛烈。農業部長陳駿季昨指示，針對風險熱區重要作物，例如中部落花生、南部水稻、芒果、荔枝、龍眼等，需特別預防二次受災作物。

香蕉 芒果 價格

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