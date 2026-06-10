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花生進口 4月達SSG基準量9成

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導

儘管「台美對等貿易協定（ＡＲＴ）」開放美國花生關稅進口並豁免「特別防衛措施（ＳＳＧ）」尚未生效，但財政部關務署四月中公告，今年度花生累積進口量已達ＳＳＧ基準數量的九成，提醒進口商若進口超過基準量的花生，依規定必須加徵百分之卅三的關稅。

不過，ＡＲＴ上路後，美國進口花生將適用零關稅稅率，且不受ＳＳＧ限制，屆時美國花生進口量是否暴增，將是市場關注焦點。

關務署指出，今年度花生基準數量為一萬二二九○點二公噸，統計至四月十四日為止，進口量一萬一○六一點一八公噸，已達基準量的九成。若進口商進口花生超過基準量，以帶殼花生為例，原稅率為從量課稅每公斤四十二元，加徵稅率後為每公斤約五十六元。

根據關務署公開資料，進口花生類別包括帶殼花生、去殼花生、花生粉及細粒、花生油和混合花生，一一一至一一五年的ＳＳＧ基準數量依序為八一一四點七、七八六五點四、一萬○五四七點八、一萬○三三七點三和一萬二二九○點二公噸。官員說，基準數量的訂定有一定的計算方式，主要會參考前三年平均進口量、最近年度的消費變動量和基準率等指標。

對於今年四月中就公告進口量達基準數量的九成，官員說，每年的狀況不同，以去年為例，二月中的進口量就達到ＳＳＧ基準數量的九成。至於公告目的，主要是要讓進口商心裡有譜，接下來進口的品項可能被課徵額外關稅，以掌握進口成本。

關稅 美國 花生

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