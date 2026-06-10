關稅效應 國產花生跌價3成 10年新低

一期作花生在今年五月底開始採收，近三年花生一期作產地均價約維持每台斤四十五至四十八元，但今年一期作才剛開盤價格就應聲倒地，當前花生開盤價每台斤僅卅五元，差價超過十元；雲林花生今年一期栽種面積增加百分之十三，才剛進入採收期，開盤價每台斤卅餘元，比去年同期跌三成，創近十年新低。

美國零關稅花生尚未正式叩關，但加工業者與盤商預期未來有便宜約四成，且免關稅的花生原料可用，導致不少業者現在不願意收購本土花生，避免庫存過多的壓力。

中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴一個多月前就曾示警，美國花生若以零關稅進口，勢必衝擊一期花生價格，如今一語成讖。他昨說，近期受降雨影響，花生品質出現落差，部分價格甚至降至卅元，夏季是花生消費淡季，後續價格要回穩恐怕不容易，政府當時保證不會有影響，結果說完才一個月過去，現在價格就直接大跌。

丁明貴說，開放美國花生零關稅是政府的政策，但不是農民的意願，政策若要犧牲農民收入，轉作金就應該要再提高來幫助農民生存，否則台灣的土地面積這麼小，規模和價格都無法與國外競爭。

農業部農糧署表示，今年一期作落花生預測種植面積約五八一一公頃，較去年同期增加六九○公頃，早植田區已自六月上旬開始採收，預計六月中下旬進入盛收期，目前整體採收比例尚不足一成。至於現行美國花生進口仍需按照現行關稅管理制度，進口成本並未改變，市場上也無美國零關稅花生進口情形，農糧署並喊話，籲請各界勿以尚未實施的政策，作為壓低國產落花生交易價格的依據。

農糧署表示，為推動落花生產業升級，已規畫農業安定基金優先輔導業者擴增烘乾量能，透過提高補助比率至五成以上，協助業者設置區域烘乾中心，逐步建立濕莢交易制度，同時也導入農商契作栽培，另研議花生製品原料原產地標示相關措施，並規畫推動「台灣花生標章」，鼓勵食品業者採用國產原料，提升消費者辨識度。