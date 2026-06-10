電動車免徵 汽燃費正名公路養管費

立法院會昨三讀通過「市區道路條例」修正案，汽車燃料使用費正名「公路使用養護安全管理費」，並由公路主管機關統一徵收，分配比率由交通部會商內政部辦理。

立院昨三讀通過修正市區道路條例，將籌措市區道路修築、改善、養護經費的來源，從現行「汽車燃料使用費」改為「公路使用養護安全管理費」，並由公路主管機關統一徵收。

不過，立院內政委員會四月初審查修正草案時，民進黨立委黃捷表示，電動車主擔心未來若比照現行排氣量改以馬力作為收費標準，恐演變為「馬力稅」，對於高馬力電動車主並不公平。民進黨立委張宏陸則提醒，電動車主已繳納牌照稅，政府不應想方設法「從羊身上一直拔毛」。國民黨立委張智倫也說，政府正推動二○四○年全面使用電動車，若因正名而恢復對電動車徵收養護費用，恐與目前鼓勵電動車的政策背道而馳。

針對朝野立委疑慮，內政部政務次長董建宏表示，修法是為專款專用，確保國人享有更安全的道路養護品質，未來電動車收費比率會再與交通部、財政部討論，並以「國家淨零碳排」為最高指導原則。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯澄清，現行電動車仍享有免徵氣燃費的優惠，該優惠已正式延長至二○三○年底，該條例將汽車燃料使用費正名「公路使用養護安全管理費」後，電動車還是繼續免徵。