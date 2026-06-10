聽新聞
0:00 / 0:00

交部補貼油錢 計程車駕駛盼調整運價

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

國際油價持續上漲，交通部針對計程車駕駛祭出油價補貼政策，每車最高可領一萬五千元，整體補助上看十三億元。不過全國汽車駕駛人權益聯盟直言，職業駕駛要的是合理調整運價，而非拿人民納稅錢，撒幣給職業駕駛，盼交通部能就各縣市的計程車運價做通盤檢討。

對此，交通部長陳世凱表示，確實有看到工會提出盼各縣市的運價能夠有所調整等相關意見，但運價屬於地方政府主管業務，因此建議工協會可向地方政府提出訴求、進行溝通，若溝通過程中需要交通部協助，交通部將提供必要幫助。

陳世凱表示，因應中東戰爭造成油價波動，公共運輸在油價、能源價格方面受到蠻大壓力，因此交通部一開始針對計程車駕駛提出三個月、六千元的補助方案，但油價仍維持相對高檔位置，因此再補貼所有運將九千元，總計每車有一萬五千元油價補貼，換算下來，每公升加油可獲得五元補貼。申請期限至八月底止，補助額度可使用至今年底。

根據交通部統計，截至六月五日止，全國約九萬輛符合資格計程車中，已有七點二萬輛完成補助登記，登記率超過八成。

陳世凱表示，計程車也是公共運輸的一環，補貼計程車油價，一方面是希望民眾多使用公共運輸，另一方面也希望透過短期補貼措施，來減輕油價上漲對生活造成的負擔。

但全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟說，職業駕駛需要的是合理調整運價，並非拿人民納稅錢撒幣，短期補助對職業駕駛當然有些幫助，但也會造成其他行業反彈，認為這樣的補助政策有討論空間，盼交通部能就各縣市地方的運價作通盤檢討，調整運價合理性，對計程車司機較直接有感。

計程車 油價 陳世凱 交通部

延伸閱讀

交長深夜送暖第一線駕駛 計程車油貼加碼至15,000元

政院加碼交通運價補貼 計程車油價補助上限提高至1.5萬元

加碼交通運價補貼 計程車最高1.5萬 莊瑞雄：政府煞費苦心

主持因應中東衝突民生安定專案會議 卓揆：8至14日汽、柴油價格不調整

相關新聞

白安獻唱器捐家屬「逝者的愛不曾離開」

「想念一個人，不一定非得大聲哭泣，尤其思念像羽毛般，會無時無刻飄落在大腦空間裡。」創作才女白安說，捐贈者雖已遠去，但透過器官捐贈留在世上的愛與想念，依然像羽毛般輕柔而堅定地陪伴著家屬，讓生命與想念繼續延續。

端節自製香包 中醫：可提神醒腦、紓壓、助眠

端午節將至，傳統民俗中，民眾會在家門前插上艾草、菖蒲等，或製成香包隨身攜帶。中醫師鄭鶴祝指出，草本香包及艾草香薰，不僅可以驅邪避穢，還能提神醒腦、緩解壓力，民眾可以在家將艾草、檀香、薰衣草、玫瑰花瓣、藿香、薄荷等，磨成粉裝入布袋中，就能自製香包，放在臥室有助改善睡眠，或擺放於辦公室用來提神醒腦。

健康你我他／接媽媽家裡小住 湊熱鬧減緩退化

三、四年前，媽媽搬離老家到桃園與姊姊同住。離開熟悉環境和老朋友後，媽媽的生活變得單調，除了吃飯，大部分時間都在睡覺或看電視。漸漸地，她的活動力下降，常忘東忘西，錢包找不到時，便懷疑家裡有小偷。起初我們分不清這是正常老化，還是失智症徵兆，於是帶她就醫檢查。

包粽除了「包中」 還可助考生增加記憶力

考試旺季到了，適逢端午節，粽子是應景食物外，家有考生的家屬也會包些粽子，希望以「包粽＝包中」的象徵意義，獲得好采頭。

關稅效應 國產花生跌價3成 10年新低

一期作花生在今年五月底開始採收，近三年花生一期作產地均價約維持每台斤四十五至四十八元，但今年一期作才剛開盤價格就應聲倒地，當前花生開盤價每台斤僅卅五元，差價超過十元；雲林花生今年一期栽種面積增加百分之十三，才剛進入採收期，開盤價每台斤卅餘元，比去年同期跌三成，創近十年新低。

花生進口 4月達SSG基準量9成

儘管「台美對等貿易協定（ＡＲＴ）」開放美國花生零關稅進口並豁免「特別防衛措施（ＳＳＧ）」尚未生效，但財政部關務署四月中公告，今年度花生累積進口量已達ＳＳＧ基準數量的九成，提醒進口商若進口超過基準量的花生，依規定必須加徵百分之卅三的關稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。