交部補貼油錢 計程車駕駛盼調整運價

國際油價持續上漲，交通部針對計程車駕駛祭出油價補貼政策，每車最高可領一萬五千元，整體補助上看十三億元。不過全國汽車駕駛人權益聯盟直言，職業駕駛要的是合理調整運價，而非拿人民納稅錢，撒幣給職業駕駛，盼交通部能就各縣市的計程車運價做通盤檢討。

對此，交通部長陳世凱表示，確實有看到工會提出盼各縣市的運價能夠有所調整等相關意見，但運價屬於地方政府主管業務，因此建議工協會可向地方政府提出訴求、進行溝通，若溝通過程中需要交通部協助，交通部將提供必要幫助。

陳世凱表示，因應中東戰爭造成油價波動，公共運輸在油價、能源價格方面受到蠻大壓力，因此交通部一開始針對計程車駕駛提出三個月、六千元的補助方案，但油價仍維持相對高檔位置，因此再補貼所有運將九千元，總計每車有一萬五千元油價補貼，換算下來，每公升加油可獲得五元補貼。申請期限至八月底止，補助額度可使用至今年底。

根據交通部統計，截至六月五日止，全國約九萬輛符合資格計程車中，已有七點二萬輛完成補助登記，登記率超過八成。

陳世凱表示，計程車也是公共運輸的一環，補貼計程車油價，一方面是希望民眾多使用公共運輸，另一方面也希望透過短期補貼措施，來減輕油價上漲對生活造成的負擔。

但全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟說，職業駕駛需要的是合理調整運價，並非拿人民納稅錢撒幣，短期補助對職業駕駛當然有些幫助，但也會造成其他行業反彈，認為這樣的補助政策有討論空間，盼交通部能就各縣市地方的運價作通盤檢討，調整運價合理性，對計程車司機較直接有感。