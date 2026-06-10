梅雨發威 全台水庫大進補

梅雨鋒面發威，為各地帶來大雨，六天時間為全台水庫帶來近二點五億噸的入流量，其中曾文與烏山頭水庫截至昨天下午，進帳二五三七萬噸，蓄水率提升至百分之十五，但尚未突破二成。

水利署副署長王藝峰表示，約五成的蓄水率才是相對令人安心的水位，最快本周五就會開會，檢討最新水情。

受西南氣流及滯留鋒面影響，西半部、東北部、中南部都有明顯雨勢。根據中央氣象署統計，前天至昨天晚間八時止，高雄六龜累積雨量已達四三七毫米，昨天中午甚至出現八十至一百毫米的時雨量，已達大豪雨等級；其次是高雄甲仙三五二毫米、雲林北港二九五毫米、新北萬里二九二毫米、新北富貴角二七七毫米、台北擎天崗也有二七五毫米。

受到大雨影響，高雄市那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區等五個行政區，今天停止上班上課。

梅雨也帶動全台水庫蓄水回升，曾文與烏山頭水庫進帳二千多萬噸，蓄水率提升至百分之十五，王藝峰表示，若是以供水安全的角度來看，約五成的蓄水率才是相對令人安心的水位，因此現階段仍不能說已經完全解除缺水疑慮。

除了曾文及烏山頭水庫，水利署也點名嘉義地區的蘭潭與仁義潭水庫有改善空間，兩座水庫規模較小，近期累積降雨量相對有限，後續仍須持續觀察其蓄水變化。

中央氣象署副主任伍婉華表示，未來一周鋒面大致就在台灣附近徘徊，各地天氣依舊不穩定，這波雨勢只是第一波，今天隨著鋒面南移、西南氣流漸弱，北部及東北部地區降雨稍作趨緩，不過花東山區及中南部地區仍有大雨及局部豪雨發生機率。

伍婉華指出，明天由於鋒面出海到巴士海峽，中南部雖然仍有局部大雨，但對其他地區而言，將是下一波梅雨來襲前的最後空檔。周五滯留鋒將再度北移，加上西南風作用，西半部及東部山區會有大雨或局部豪雨。第二波梅雨預計將到下周一才會稍緩。