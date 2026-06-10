聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／接媽媽家裡小住 湊熱鬧減緩退化

聯合報／ 文／張玉（桃園市）
照顧失智長輩不是一件容易的事。適時尋求外部資源和家人的支持，才能走得長久。圖／張玉提供
照顧失智長輩不是一件容易的事。適時尋求外部資源和家人的支持，才能走得長久。圖／張玉提供

三、四年前，媽媽搬離老家到桃園與姊姊同住。離開熟悉環境和老朋友後，媽媽的生活變得單調，除了吃飯，大部分時間都在睡覺或看電視。漸漸地，她的活動力下降，常忘東忘西，錢包找不到時，便懷疑家裡有小偷。起初我們分不清這是正常老化，還是失智症徵兆，於是帶她就醫檢查。

神經內科醫師詳細問診，安排一系列檢查，確診媽媽輕度失智，以藥物治療來延緩退化。剛開始她還願意配合治療，後來卻拒吃藥，也不願意回診，總說她沒有失智，不明白為什麼逼她看醫師。

面對失智症，我們慢慢調整照顧方式。申請長照居服員陪伴媽媽外出曬太陽，多活動。我固定接她到家裡住一個月，我家人口多，互動熱鬧些，也會請媽媽幫忙做些家務，例如摺衣服、挑菜，或許因為有事情可做，讓她覺得有被需要，因此她的精神和情緒比以前穩定，退化速度也慢一些。

照顧過程並非總是順利。有一次媽媽找不到金項鍊，懷疑我偷拿了，讓我既委屈又生氣。但冷靜下來後，我提醒自己：媽媽因為生病才會如此，何必和她計較？照顧媽媽的路上還好有姊姊同行，讓彼此有喘息的空間。

照顧失智長輩不是一件容易的事。除了照顧病人，更要照顧好自己。適時尋求外部資源和家人的支持，才能走得長久。

長照 失智症 桃園

延伸閱讀

照顧失智父母好累又愧疚？心理師揭家屬最常見4種拉扯

嫌面試太久…媽媽闖公司鬧場！女大生崩潰：我的工作毀了

媽媽為草莓崩潰罵兒子！心理師揭家庭三角關係：你不該當父母的法官

【記憶抽屜】卓瓊鈺／裁縫店老闆的女兒

相關新聞

白安獻唱器捐家屬「逝者的愛不曾離開」

「想念一個人，不一定非得大聲哭泣，尤其思念像羽毛般，會無時無刻飄落在大腦空間裡。」創作才女白安說，捐贈者雖已遠去，但透過器官捐贈留在世上的愛與想念，依然像羽毛般輕柔而堅定地陪伴著家屬，讓生命與想念繼續延續。

端節自製香包 中醫：可提神醒腦、紓壓、助眠

端午節將至，傳統民俗中，民眾會在家門前插上艾草、菖蒲等，或製成香包隨身攜帶。中醫師鄭鶴祝指出，草本香包及艾草香薰，不僅可以驅邪避穢，還能提神醒腦、緩解壓力，民眾可以在家將艾草、檀香、薰衣草、玫瑰花瓣、藿香、薄荷等，磨成粉裝入布袋中，就能自製香包，放在臥室有助改善睡眠，或擺放於辦公室用來提神醒腦。

健康你我他／接媽媽家裡小住 湊熱鬧減緩退化

三、四年前，媽媽搬離老家到桃園與姊姊同住。離開熟悉環境和老朋友後，媽媽的生活變得單調，除了吃飯，大部分時間都在睡覺或看電視。漸漸地，她的活動力下降，常忘東忘西，錢包找不到時，便懷疑家裡有小偷。起初我們分不清這是正常老化，還是失智症徵兆，於是帶她就醫檢查。

包粽除了「包中」 還可助考生增加記憶力

考試旺季到了，適逢端午節，粽子是應景食物外，家有考生的家屬也會包些粽子，希望以「包粽＝包中」的象徵意義，獲得好采頭。

關稅效應 國產花生跌價3成 10年新低

一期作花生在今年五月底開始採收，近三年花生一期作產地均價約維持每台斤四十五至四十八元，但今年一期作才剛開盤價格就應聲倒地，當前花生開盤價每台斤僅卅五元，差價超過十元；雲林花生今年一期栽種面積增加百分之十三，才剛進入採收期，開盤價每台斤卅餘元，比去年同期跌三成，創近十年新低。

花生進口 4月達SSG基準量9成

儘管「台美對等貿易協定（ＡＲＴ）」開放美國花生零關稅進口並豁免「特別防衛措施（ＳＳＧ）」尚未生效，但財政部關務署四月中公告，今年度花生累積進口量已達ＳＳＧ基準數量的九成，提醒進口商若進口超過基準量的花生，依規定必須加徵百分之卅三的關稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。