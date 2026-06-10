健康你我他／接媽媽家裡小住 湊熱鬧減緩退化

三、四年前，媽媽搬離老家到桃園與姊姊同住。離開熟悉環境和老朋友後，媽媽的生活變得單調，除了吃飯，大部分時間都在睡覺或看電視。漸漸地，她的活動力下降，常忘東忘西，錢包找不到時，便懷疑家裡有小偷。起初我們分不清這是正常老化，還是失智症徵兆，於是帶她就醫檢查。

神經內科醫師詳細問診，安排一系列檢查，確診媽媽輕度失智，以藥物治療來延緩退化。剛開始她還願意配合治療，後來卻拒吃藥，也不願意回診，總說她沒有失智，不明白為什麼逼她看醫師。

面對失智症，我們慢慢調整照顧方式。申請長照居服員陪伴媽媽外出曬太陽，多活動。我固定接她到家裡住一個月，我家人口多，互動熱鬧些，也會請媽媽幫忙做些家務，例如摺衣服、挑菜，或許因為有事情可做，讓她覺得有被需要，因此她的精神和情緒比以前穩定，退化速度也慢一些。

照顧過程並非總是順利。有一次媽媽找不到金項鍊，懷疑我偷拿了，讓我既委屈又生氣。但冷靜下來後，我提醒自己：媽媽因為生病才會如此，何必和她計較？照顧媽媽的路上還好有姊姊同行，讓彼此有喘息的空間。

照顧失智長輩不是一件容易的事。除了照顧病人，更要照顧好自己。適時尋求外部資源和家人的支持，才能走得長久。