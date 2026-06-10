李大維、吳玉山 聯經論壇對談台灣未來

世界正站在秩序重組的十字路口，面對日益升高的地緣政治風險，聯經出版將於六月廿七日晚間舉辦「大戰將至：當強權競逐失控，歷史的危險循環與台灣的未來」論壇，從歷史經驗、國際政治與外交實務等不同視角，探討大國競爭下的世界風險，以及台灣在全球變局中的位置與選擇。

論壇由聯合報副總編輯郭崇倫主持，以聯經出版六月新書「大戰將至：當強權競逐失控，歷史如何預警下一場世界危機？」為討論核心，邀請耶魯大學歷史與全球事務伊利胡講座教授文安立（Odd Arne Westad）線上參與，並與中研院院士吳玉山、外交部前部長李大維對談。

李大維歷任我外交部長、駐美代表與海基會董事長，擁有豐富的外交實務經驗，將從第一線外交工作的視角出發，分享台灣如何在快速變化的國際局勢中尋求安全與發展空間。

吳玉山長年研究國際政治、民主化與兩岸關係，並為本書撰寫推薦序，從國際關係理論與歷史比較的角度，分析當前世界與一戰前夕的相似性。

論壇於廿七日晚間七時至九時在台北市舉行，地點在建國南路二段二三一號ＡＰＡ藝文中心Ｂ１國際會議廳。

論壇報名連結https://linkingthink.com/STORM03。