包粽除了「包中」 還可助考生增加記憶力

考試旺季到了，適逢端午節，粽子是應景食物外，家有考生的家屬也會包些粽子，希望以「包粽＝包中」的象徵意義，獲得好采頭。

振興醫院營養師高法民設計添加了富含葉黃素、中藥材等食材，從眼睛視力保健、增加記憶力、舒緩壓力好心情，以及減少腸道負擔等的4種創意粽。

1 明睛養眼粽

此款粽子是將南瓜、枸杞和糯米蒸熟，搭配栗子、百果、魯肉、胡蘿蔔等內餡即成。

研究指出，多吃葉黃素食物，可以改善視網膜黃斑區老化，建議每人每天約要攝取6毫克葉黃素，相當於三分之一碗熟菠菜，胡蘿蔔、南瓜、番薯、甘藍等，也是不錯的選擇。

記憶養生粽。圖／振興醫院提供

2 記憶養生粽

這款粽子是以西洋參、川芎、伏神熬的汁液蒸煮糯米，並在糯米加入山藥、天麻、玉竹、枸杞製成的甜粽。記憶力好壞是一種主觀的感覺，除了要有優質的睡眠以外，食物中的山藥及紫糯米可增加神經靈活性，包紅豆沙的甜粽，少量的甜食會讓人有滿足的幸福感，可增加記憶力。此外，西洋參、川芎、伏神亦有安定情緒及醒腦之效。

好采頭粽。圖／振興醫院提供

3 好采頭粽

此款粽子可以選擇象徵好彩頭意義的食物，如紅蔥（聰明）、豆干（做官）、膀肉（金榜題名）、五穀糯米（五穀豐收）等。飲食中對於一些象徵好采頭與吉祥話的食物，可以讓人覺得幸運而增加自信心。

輕食減脂粽。圖／振興醫院提供

4 輕食減脂粽

早餐相當重要，應攝取足夠優質蛋白質和適量全穀雜糧，可以選擇低油高纖的飲食方式，而奶製品優格也是不錯的選擇，因此設計以蒟蒻粉調配成的甜點配優格，就成了不造成腸道負擔又清涼好吃的甜點粽子。