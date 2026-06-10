雅美族拼板舟打通古海路 啟航菲律賓

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
原民會主任委員曾智勇Ljaucu‧Zingrur昨出席「蘭嶼—巴丹三百年首航」啟航典禮。圖／原民會提供
原民會主任委員曾智勇Ljaucu‧Zingrur昨出席「蘭嶼—巴丹三百年首航」啟航典禮。圖／原民會提供

隨著船槳畫入海面，三百年前曾連結台灣蘭嶼菲律賓巴丹群島的古海路，透過雅美（達悟）族人親手打造的廿人大型拼板舟再次被打通。

原民會昨於蘭嶼龍門港舉辦「海路—南島語族航行計畫」蘭嶼巴丹三百年首航啟航典禮，原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur親自出席，在族人歌聲與祈福中，和族人共同見證這艘名為「Ovayan 黃金友誼號」的拼板舟，展開新的航程。

「Ovayan 黃金友誼號」由蘭嶼六部落工藝師用一年半時間打造，使用傳統工法拼接廿七種木材，無一根鐵釘。船員的訓練由海洋學者與部落耆老共同考據，依循古老星辰、海浪與飛魚遷徒路徑進行航行訓練。

船隊將挑戰巴士海峽的黑潮逆流，直航菲律賓巴丹群島，象徵跨世紀的文化重逢與對話，重現祖先的智慧與勇氣。

曾智勇表示，台灣是南島語族向世界擴展的重要節點，原住民族的海洋智慧不只是部落的重要資產，更是國家的文化力量。政府將持續推動文化保存、語言振興與海洋教育。

「這次航行不僅是一場挑戰，更是一場文化外交與教育的實踐。」曾智勇感謝所有參與造舟、訓練與後勤支援的族人與團隊。他表示，與巴丹群島的合作將不止於今日，未來將推動語言互學、工藝互訪與青年交流，讓文化在跨海往來中更加茁壯。「Ovayan 黃金友誼號」航行的同時也將拍攝紀錄片，讓更多國內外觀眾看見雅美族的造舟工藝、航海智慧與歌謠傳唱。

菲律賓 蘭嶼 族人

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